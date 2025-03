Betis: Bakambu y su cuenta pendiente en el derbi

Sevilla/En el minuto 50 del derbi en Heliópolis de la anterior campaña Bakambu arrancó en un contragolpe y cuando encaraba el mano a mano con Nyland se echó la mano al muslo derecho. No pudo casi ni rematar. Era el triste adiós a su temporada, después de haber recalado en el Betis en el mercado de invierno, ya que la lesión del tendón del músculo recto anterior lo obligó a pasar por el quirófano. Casi cinco meses tardó en reaparecer, a mediados de septiembre, sin haber hecho la pretemporada con el resto del grupo, por lo que en realidad empezó a jugar casi para coger el ritmo de competición. Ahora pasa por su mejor momento de verdiblanco y llega dispuesto a saldar su cuenta pendiente en el derbi.

Era finales de abril del año pasado cuando el delantero se lesionó. Después de un importante desembolso, apenas había jugado un partido de Conference League, en Zagreb, donde marcó el único gol con el Betis en la 2023-24, y se lesionó, y cuatro encuentros de Liga hasta que volvió a lesionarse frente al Sevilla. En mayo fue operado y empezó un largo periodo de recuperación hasta que se estrenó este curso a finales de septiembre jugando algo más de 20 minutos en la derrota ante el Mallorca en casa (1-2). Cinco meses de trabajo al margen, de silencio y de dudas que ahora empieza a despejar con goles.

Esta temporada acumula ya 30 partidos, tres de Copa del Rey, 18 de Liga y nueve de Conference League, competición en la que es titularísimo porque no hay más puntas inscritos tras la marcha de Vitor Roque. Y lo está aprovechando, ya que acumula cinco tantos, a uno de los máximos realizadores del torneo Marc Guiu (Chelsea) y Kucys (Celje), que se suman a uno ante el Gévora y dos más en el campeonato nacional, decisivos ambos: anotó el tanto del triunfo contra el Mallorca y el del empate en Butarque, donde forzó el penalti que permitió a Isco iniciar la remontada.

El congoleño llegó al Betis al finales de enero del año pasado, pero se pierde los primeros dos encuentros por estar con su selección en la Copa de África. Tras debutar contra el Alavés unos minutos, fue titular frente al Dinamo de Zagreb en la capital croata y se lesionó. Un mes y medio fuera. Disputó tres encuentros cuando reapareció y volvió a caer en el derbi, esta vez de mayor gravedad. Un gol en cinco partidos en la 2023-24 después de pagar al Galatasaray cinco millones de euros por el traspaso.

Este ejercico partió por detrás de Vitor Roque, ya que inició el curso todavía recuperándose. Tras un arranque dubitativo, con el paso de los partidos el congoleño ha ido recuperando su explosividad, poniéndose de gol en muchas ocasiones, aunque sin la puntería esperada. Sin embargo, el congoleño no ha dejado de trabajar e insistir. No ha dejado de creer en sí mismo y ahora llega al derbi en su mejor momento de forma.

Es posible, con todo, que no salga de inicio para saldar esa deuda que tiene desde hace un año en los derbis. La llegada de Cucho Hernández y el hecho de que sea el titular en la Conference League ha dejado al congoleño un paso por atrás. Ha sido suplente en las últimas cuatro citas ligueras, pero como quiera que el duelo de ida contra el Jagiellonia no se disputa hasta el 13 de abril Bakambu gana enteros, que pierde al andar estos días con su selección, pues no llegará a Sevilla hasta el miércoles.

Ocho goles y tres asistencias son los números del delantero esta campaña, todavía lejos de las cifras que lo encumbraron a la élite, aunque desde que saliera del Villarreal no ha encontrado la regularidad con demasiados cambios de equipos desde que cerrase su etapa en el Beijing Guoan de una liga inferior como la China, recalando después en el Olimpique de Marsella, el Olympiacos, el Al-Nasr y el Galatasaray.

De verdiblanco, dos lesiones musculares, una que lo apartó durante cinco meses, y nueve goles en total más de un año. Bakambu tiene una cuenta pendiente y el derbi es sin duda la mejor forma de saldarla.