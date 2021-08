El estreno del Betis, una continuación

La igualada en el estreno dejó un sabor agridulce en el Betis. Aunque Manuel Pellegrini quiso ensalzar la reacción verdiblanca en el segundo acto, su equipo ofreció esas dos versiones tan distintas que ya enseñó en la preparación estival, lo que lo penalizó para acabar sumando únicamente un punto ante un recién ascendido como el Mallorca.

El técnico chileno apostó por un once muy similar al que venció al Leeds United y a la Roma, en los dos mejores partidos del equipo bético en la pretemporada, aunque esta vez salieron a relucir primero las carencias y no las virtudes. También influyó la lesión de Álex Moreno, otro lateral con un problema muscular, que descentró al Betis durante unos minutos y que le acabaron costando el gol de Oliván, en una acción mal defendida desde el origen hasta el final.

Las dos versiones del Betis no sólo fueron su comportamiento entre las dos partes del encuentro, sino también entre su defensa y el ataque. Pellegrini presentó una zaga casi de circunstancias para comenzar el campeonato, después de los retrasos en la planificación. Los laterales, Montoya y Álex Moreno, han tenido el cartel de transferibles buena parte del verano, mientras que Édgar regresó de su cesión en el Oviedo y se ha ido ganando un hueco ante la falta de centrales en la plantilla. Únicamente Víctor Ruiz entraba en los planes iniciales para comenzar el campeonato como titular, y eso lo acabó notando el equipo con los desajustes defensivos.

Esa fragilidad atrás también había aparecido durante el verano, en el que Pellegrini no ha podido contar con Marc Bartra, que ya se encuentra casi a punto de reaparecer, y en el que perdió a Sabaly en el amistoso ante la Roma, dejando al técnico sin su único refuerzo defensivo.

Si con la pelota las prestaciones del Betis fueron parecidas a las del año anterior, sí echó en falta también el equipo verdiblanco mayor profundidad en sus acciones. Ofuscados Aitor Ruibal y Borja Iglesias, los heliopolitanos sólo ofrecieron sensación de peligro con las conducciones de Rodri y de Fekir, aunque ambos acabaron en el banquillo antes de finalizar el duelo.

Precisamente, de las botas del atacantes francés partió la jugada del gol. Primero, Fekir forzó una falta en las cercanías del área; luego, el propio atacante golpeó de manera perfecta para que la pelota fuera complicada de defender tanto para la defensa como para el portero, y éste último acabaría fallando tras la prolongación de Juanmi.

También careció el equipo verdiblanco de desborde por los extremos, un cuestión que sí ofrecen jugadores como Tello, que se perdió el encuentro por una sanción acumulada del año anterior, o Diego Lainez, de vacaciones tras su participación en los Juegos de Tokio.

Sí volvió a tener el Betis una cualidad del pasado, con esa capacidad de no irse nunca de los partidos y que le ha valido en este 2021 para sufrir sólo dos derrotas. "El equipo ya aprendió la temporada pasada a pensar que los partidos no estaban perdidos cuando se iba por detrás en el marcador. Me gustó la madurez del equipo en la segunda mitad en defensa y en ataque", señaló al respecto Pellegrini, que incidió en esa visión positiva: "En el fondo es un punto de visita que siempre es bueno, me quedo con el equipo que nunca se conformó con el empate".

En la prueba del algodón del comienzo de la competición, el Betis confirmó lo expuesto durante la preparación, con esas carencias defensivas como gran lunar en el arranque, y a la espera de que se produzcan los movimientos en el mercado.