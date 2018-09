La explosión de Júnior

Su llamada con la sub 21 el pasado viernes ya ratificaba esa progresión que viene experimentando en los últimos tiempos. Tras jugar con los escalafones inferiores de la República Dominicana, su país de origen, Júnior ya aceptó pasarse a la española tras conocer que entraba en los planes de los técnicos. De la Fuente ensayó ayer con el carrilero verdiblanco entre los titulares para el encuentro ante Albania, con el que la selección sub 21 quiere dejar encarrilada su clasificación para el próximo Campeonato de Europa de la categoría.

Su actuación en el derbi, en el que por momentos ganó el pulso a Jesús Navas, uno de los jugadores más en forma del Sevilla, ha reforzado la figura de Júnior. “Se me quedó una espinita el pasado año con la lesión justo antes del derbi”, admitió el zurdo, al que ni se le notó que se estrenaba en un partido de máxima rivalidad.

La llamada de la selección sub 21 ratificó la progresión del lateral

La nueva temporada la ha comenzado con la misma fuerza que exhibió el pasado año. Además, el hecho de que finalmente el Betis no haya fichado otro jugador para la banda izquierda ha reforzado al hispano-dominicano, que cuenta con la confianza de todos. Pese a que Setién pidió públicamente un jugador para la banda izquierda, las opciones que el club manejó en los últimos días de mercado –una vez que el City continuó sin ceder por Oleksandr Zinchenko– no convencieron al cántabro, que prefirió apostar por Júnior y con las alternativas que puede encontrar en la plantilla.

“Cuando comenzó 2018 ya pensaba que la oportunidad de ir al primer equipo se me pasaba”, reconoció el propio Júnior hace unos días. Una inoportuna lesión muscular durante la pretemporada lo apartó de la primera plantilla , a la vez que diversas cuestiones extradeportivas provocaron que los técnicos decidieran dejar a Júnior en el filial. Los buenos rendimientos de Francis, que se estrenó en el derbi del día de Reyes, y Loren, con un doblete en su primer partido, provocaron que Setién continuase apostando por jugadores del filial con la inclusión de Júnior, que se convirtió en una de las sensaciones de la segunda vuelta.

El club no ha firmado otro jugador para la banda, lo que reafirma la apuesta en Júnior

El rendimiento de Júnior no ha cogido por sorpresa a muchos de los que lo venían observando en el Betis Deportivo, donde ya había dejado muestras de su potencial, pero su adaptación a la élite sí ha sido rapídisima. Ya en su estreno oficial con el primer equipo, el pasado 12 de febrero ante el Deportivo , el lateral respondió a la confianza de Quique Setién con una asistencia de gol. Esas prestaciones que empezó a mostrar, unido al descontento de los técnicos con el danés Durmisi, provocaron que Júnior ya se quedase permanentemente en el once inicial hasta que una lesión le impidió finalizar la Liga.

Hace apenas siete meses, el fútbol de Júnior Firpo sólo era conocido entre los habituales de la ciudad deportiva del Betis . Hoy, el lateral izquierdo ya empieza a aparecer en la agenda de los ojeadores de los grandes clubes, que seguro que hoy lo tendrán como uno de los jugadores a seguir en el estreno de la nueva selección sub 21 dirigida por Luis de la Fuente, en la que apunta al once inicial.

El exverdiblanco Fabián, también entre los titulares

El exverdiblanco Fabián, al que una lesión ha impedido comenzar a tope con el Nápoles, sí estará entre los titulares hoy en El Arcángel con la sub 21. “Lo que tengo que hacer es tener paciencia”, dijo el palaciego en La Gazzetta dello Sport, donde elogió a Joaquín: “¿Lo has visto? A los 37 años vive el entrenamiento y los partidos como si tuviera 17, éste es su secreto”, apuntó el centrocampista, que no pierde ojo a su exequipo.