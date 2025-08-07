Fabián Ruiz, nominado a ganar el Balón de Oro

El fútbol sevillano contará con un nominado al galardón individual más importante de la historia, el Balón de Oro. Fabián Ruiz, nacido en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca, se encuentrra dentro de la lista de 30 nominados al premio que la revista France Football otorgará el próximo 22 de septiembre. El palaciego se convierte así en el primer futbolista nacido en la provincia de Sevilla en estar nominado al Balón de Oro y a su vez, en el primer canterano del Real Betis en formar parte de esta prestigiosa mención.

La nominación de Fabián Ruiz no es para menos. El centrocampista del París Saint-Germain ha cerrado una temporada superlativa en la que ha sido una pieza clave para Luis Enrique en el eje de la medular francesa. El de Los Palacios completó 61 encuentros entre cinco competiciones siendo clave en la consecución de la Liga de Campeones, primera en la historia del club parisino. La Ligue 1, la Coupe de France, el Trophée des Champions completan el cuarteto de títulos que los de Luis Enrique levantaron la pasada campaña. Fabián Ruiz pudo seguir ampliando su palmarés, pero el Chelsea le privó de conseguir el Mundial de Clubes derrotándolos en la final, al igual que la Liga de Naciones, donde España fue derrotada en los penaltis ante la selección portuguesa.

Un año 2025 que el ex del Betis nunca olvidará por todo lo conseguido y lo que aún le queda, ya que la semana que viene el palaciego tiene la oportunidad de volver a levantar un título. En este caso la Supercopa de Europa ante el Totenham, el próximo miércoles 13 de agosto. El centrocampista sevillano se encuentra en la lista junto con los españoles Pedri y Lamine Yamal y junto a sus compañeros Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Joao Neves, Vitinha y Nuno Mendes.

Fabián levanta la Liga de Campeones con el PSG / M.G.

Desde que debutara con el Betis -en la temporada 2014-2015- hasta su reciente nominación, ha pasado mucho tiempo. Tiempo en el que el talento sevillano se ha ido consagrando como uno de los mejores centrocampistas, no solo españoles, sino del panorama futbolístico mundial. Fabián Ruiz ha demostrado una madurez y una gran visión de juego que se demostró en la Eurocopa del verano pasado, conquistada por la selección española, y que junto a Vitinha y Joao Neves, también nominados al Balón de Oro, han formado uno de los mejores centro del campo de la actualidad.

El fútbol español vive su mejores momentos en cuanto a futbolistas nominados a premios individuales. Si bien el año pasado, el centrocampista del Manchester City, Rodri, se alzó con el premio tras una brillante temporada, la del palaciego no se queda atrás. Permitiéndole soñar con conseguir el tan ansiado por todos, Balón de Oro.