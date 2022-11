Del fallo de Cardeñosa a Joaquín y el atraco en el Mundial de Corea

No han tenido fortuna los jugadores de la actual plantilla del Real Betis, ya que Luis Enrique ha decidido no incluir a ninguno de los españoles seleccionables de una de las mejores nóminas de futbolistas de la historia del club bético.

Sin embargo, la historia de la selección nacional ha estado protagonizada en alguno de sus episodios más recordados en la memoria de los futboleros por jugadores que visten las trece barras verdiblancas. Desgraciadamente, las dos historias cuentan con un final desafortunado para el combinado nacional.

Cardeñosa en el Mundial de Argentina

Julio Cardeñosa es historia del Real Betis, siendo el 4º futbolista que más veces ha vestido la elástica verdiblanca en la máxima categoría del fútbol español. Su nombre se cuela en el olimpo de la historia bética, pero en lo que respecta a su carrera como internacional, su nombre estará marcado en la historia de los mundiales por el garrafal fallo en el Mundial de Argentina de 1978.

El 7 de junio se disputaba la segunda jornada de la fase de grupos del Grupo 3 del Mundial en el que España quedó emparejada con Suecia, Austria y Brasil. El primer partido fue una decepción total, y la selección dirigida por Ladislao Kubala sucumbió ante Austria por dos goles a uno.

Por lo tanto, el partido frente a Brasil era imprescindible una victoria para poder continuar en la cita mundialista. Corría el segundo tiempo, y tras una mala salida del portero brasileño, la pelota quedaba franca a Cardeñosa para empujarla a gol, pero se entretuvo y el defensa brasileño João Justino Amaral dos Santos sacó la pelota bajo palos en el último momento.

"Me fijé más en la pelota que en la portería", afirmó el ex futbolista sobre la acción. España fue eliminada, y Cardeñosa quedó marcado, de manera injusta, en la cabeza de los amantes de la selección por aquel fallo garrafal.

Poca gente se acuerda que de una asistencia suya a Rubén Cano significó el gol de la clasificación a dicho Mundial frente a Yugoslavia. En total, el interior vallisoletano disputó 8 partidos como internacional, disputando además de aquel Mundial, la Eurocopa del 1980 en Italia.

Joaquín y su actuación en el Mundial de Corea

Si el fallo a portería vacía es recordado por generaciones pasadas, más reciente es el episodio de la eliminación de España en el Mundial de Corea y Japón con uno de los arbitrajes más sospechosos de la historia del fútbol internacional, protagonizado por el egipcio Gamal Al Ghandour.

Camacho, seleccionador español, tenía a Joaquín como titular en aquel Mundial en el que España pisó los cuartos de final tras vencer a Irlanda en los penaltis. Corea, anfitriona, eliminó a una Italia con otro arbitraje sospechoso: dos goles anulados a los italianos y expulsión de Totti tras una segunda amarilla por simulación de un penalti en el que realmente fue zancadilleado.

Con esta tesitura, y con el aviso previo de los italianos, el robo iba a ser similar en el Estadio de la Copa Mundial de Gwangju. No fue el mejor partido de los españoles, pero suficiente para haberse clasificado de no haber sido por las decisiones arbitrales.

Primero fue un gol de Baraja anulado por una supuesta falta de Helguera. Ya en la prórroga, Joaquín fue protagonista de otra de las jugadas que quedan en la retina de todos los españoles. Una gran jugada individual suya, acabó con un buen centro a Morientes, que remataba a placer. El linier señaló que la pelota había salido antes del centro del gaditano, mientras en las repeticiones se observaba que el balón apenas tocaba la línea por dentro.

Para el recuerdo su penalti fallado

Tras otros fueras de juego erróneamente señalados con los que jugadores españoles se plantaban solo delante del portero, el partido llegó a penaltis. En dicha tanda, Joaquín volvió a ser protagonista, ya que tuvo la desgracia de fallar el único penalti de dicha tanda, apeando a España de uno de los Mundiales más recordados por como se dio la eliminación. El árbitro, tiempo después, envuelto en diversas acusaciones de estar comprado, cargó las culpas a los asistentes, y afirmo haber hecho personalmente "un arbitraje excelente".

Joaquín, que acumuló 51 partidos como internacional absoluto, anotando cuatro goles, también fue convocado para disputar el Mundial de 2006 en Alemania. En septiembre del mismo año, tras la derrota de España ante Irlanda en el clasificatorio para el Europeo, se vio envuelto en una polémica al no ser convocado y cargar de cierto modo contra Luis Aragonés: "En este momento, el equipo nacional es un desastre. Es un caos, y Luis no sabe cómo manejar estos difíciles. Sinceramente, creo que nunca he contado con la confianza del seleccionador". Posteriormente, Joaquín volvería a la selección en 2007, pero no pudo estar presentes en la etapa más gloriosa de la selección entre 2008 y 2012.

Seis béticos en mundiales con España

Las figuras de Joaquín y Cardeñosa sean, quizás, las más sonadas en cuánto a lo anecdótico en la historia de los mundiales dentro de lo que respecta a la selección española. Pese a ello, la historia de la selección tiene un espacio reservado para Rafael Gordillo, nada más y nada menos que uno de los mejores jugadores de la historia del club verdiblanco. Como internacional, disputó 75 partidos, y fue parte de la expedición española en los Mundiales del 82, como anfitriones, y del 86, celebrado en México. No hay buen recuerdo de ambas citas mundialistas, sobre todo con la tremenda decepción en el 82.

Alfonso es el tercer bético con más internacionalidades españolas, sumando 38 y disputando el Mundial de 1998 en Francia. Juanito disputó el del 2006, siendo compañero de Joaquín, y tiene el honor de ser el único bético de la historia en marcar un gol para la selección española en un Mundial, tras hacerlo frente a Arabia Saudí.

No fue la única edición en el que coincidieron dos béticos en el combinado nacional. A Cardeñosa, en la mencionada cita de Argentina 1978, le acompañó Biosca. El último de esta nómina de mundialistas es Lecue, que fue el primero en tener el honor de vestir la camiseta española en un Mundial como futbolista bético, en Italia 1934, siendo esta la primera edición disputada en Europa.