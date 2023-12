Todo se fía para el 14 de diciembre

POR el camino más tortuoso se le presenta el panorama continental al Betis tras haber desaprovechado el cartucho checo. Un error defensivo le daba la victoria al Sparta y le dejaba la Betis la tarea de ganarle obligatoriamente al Rangers el jueves 14 de diciembre. Todo se fía ya a esa cita tras haber saboreado durante 54 minutos la posibilidad de tener diáfano el camino. Pero el gol de Haraslin le puso todo a contraestilo. Apelando a la vieja conseja de dosificar esfuerzos, Pellegrini, aun con la base de los indispensables Guido y Pezzella, conformó una alineación muy distinta a la que doblegó a Las Palmas. La intención era asegurar la primera plaza en Praga y así salió un Betis más pendiente de controlar el juego que de permitir unas idas y venidas posiblemente nocivas. De esa forma fue pasando el tiempo con una ocasión desperdiciada por Borja y quizá con demasiada Fekirdependencia.Y con Assane como el más preocupado por darle al juego el plus de verticalidad que el partido demanda, todo va transcurriendo con Rui Silva de espectador y con poco trabajo para el arquero checo. O sea que el tiempo iba avanzando, la clasificación no pasaba apuros y jugando cortita y al pe, a ritmo de rigodón, se llegaba al descanso con la sensación de que mucho habría de cambiar aquello para que pasasen cosas de las que hasta el momento se carecía. Y vaya si cambió la cosa, pues el control exhibido por el equipo bético desapareció por ensalmo y ni la entrada de Isco en escena en sustitución del desafortunado Fekir sirvió para algo. Era un partido que se tenía bien asido, pero que se fue yendo como se va el agua entre los dedos. Aunque todo continúa en sus manos para ser primero de grupo, la cita del 14 de diciembre a las nueve de la noche en Heliópolis se augura de órdago a la grande y de no va más. Silencio, se juega.