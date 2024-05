Se filtran las posibles camisetas del Betis para la temporada 2024/25

El Betis y Hummel ya han llegado a un acuerdo para el diseño de las equipaciones de cara a la próxima temporada. El club bético, que trabaja con la famosa marca danesa desde junio de 2022, regresará al predominio del verde en su primera camiseta, mientras la segunda apunta a ser de color negro y amarillo.

En los últimos días, el creador de contenidos Rodekits ha trasladado las posibles nuevas camisetas del Betis -según Footy Headlines- al videojuego de fútbol EA Sports FC 25. En estas imágenes, que no son oficiales del juego del próximo año, se pueden observar a futbolistas como Bellerín, Fornals, Isco, Chimy Ávila o Willian José con las dos primeras indumentarias de la próxima campaña.

