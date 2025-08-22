Las fotos del Betis - Alavés en el Estadio de la Cartuja

Las fotos del Betis - Alavés
/ Antonio Pizarro
El Betis ganó 1-0 al Deportivo Alavés con un gol de Lo Celso, a los 16 minutos, y se estrenó con su primer triunfo de la temporada en su 'exilio' de dos años en el Estadio La Cartuja, que será la sede de sus compromisos como local por la remodelación del Benito Villamarín, en un partido en el que perdonó y que pudo sentenciar con más tranquilidad.
Tras un primer tiempo con mucho ritmo en el juego y más ocasiones de gol para los locales, en el segundo siguió el dominio del Betis, que fue muy vertical en ataque, pero no aprovechó sus ocasiones, con un remate por alto del congoleño Bakambu al larguero incluido en el tiempo añadido, ante un Alavés que lo intentó, pero con muy poco acierto arriba.
1/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
2/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
3/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
4/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
5/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
6/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
7/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
8/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
9/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
10/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
11/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
12/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
13/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
14/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
15/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
16/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
17/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
18/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
19/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
20/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
21/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
22/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
23/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
24/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
25/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
26/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
27/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
28/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
29/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
30/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
31/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
32/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
33/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
34/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
35/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
36/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
37/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
38/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
39/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
40/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
41/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
42/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
43/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
44/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
45/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
46/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
47/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
48/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
49/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
50/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
51/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
52/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro
53/53
Las fotos del Betis - Alavés
/
Antonio Pizarro