Las fotos del Betis - Alavés
Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro

Las fotos del Betis - Alavés en el Estadio de la Cartuja

El Betis ganó 1-0 al Deportivo Alavés con un gol de Lo Celso, a los 16 minutos, y se estrenó con su primer triunfo de la temporada en su 'exilio' de dos años en el Estadio La Cartuja, que será la sede de sus compromisos como local por la remodelación del Benito Villamarín, en un partido en el que perdonó y que pudo sentenciar con más tranquilidad.

Tras un primer tiempo con mucho ritmo en el juego y más ocasiones de gol para los locales, en el segundo siguió el dominio del Betis, que fue muy vertical en ataque, pero no aprovechó sus ocasiones, con un remate por alto del congoleño Bakambu al larguero incluido en el tiempo añadido, ante un Alavés que lo intentó, pero con muy poco acierto arriba.

Las fotos del Betis - Alavés
1/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
2/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
3/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
4/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
5/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
6/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
7/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
8/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
9/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
10/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
11/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
12/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
13/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
14/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
15/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
16/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
17/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
18/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
19/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
20/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
21/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
22/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
23/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
24/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
25/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
26/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
27/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
28/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
29/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
30/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
31/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
32/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
33/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
34/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
35/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
36/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
37/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
38/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
39/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
40/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
41/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
42/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
43/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
44/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
45/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
46/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
47/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
48/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
49/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
50/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
51/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
52/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Alavés
53/53 Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro

También te puede interesar

Lo último

stats