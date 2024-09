La genialidad que derribó el muro verdiblanco

Sevilla/Se rompió la buena racha de visitas del Betis al Santiago Bernabéu puntuando.Esta vez había mucho en juego y los blancos, sin poder tropezar más en este inicio liguero, salieron con todo. Aun así el conjunto verdiblanco sostuvo bien al rival desde la solidaridad y el sacrificio en el repliegue. El plan funcionaba y el muro heliopolitano se sostenía hasta que una genialidad de Fede Valverde le abrió las puertas del gol al Real Madrid y a Mbappé.

El plan estaba claro para Pellegrini. Había que apretar al rival lo justo para no perder el sitio y dar espacios, pero también para obligarle al Real Madrid a equivocarse y no esperar un error no forzado tirando del vocabulario tenístico. Funcionó bien en el primer tiempo, en el que los jugadores verdiblancos realizaron un gran desgaste en el repliegue, aunque sin olvidarse de atacar. Pero cuando llegó el 1-0 pareció no haber plan B y sin capacidad de reacción el penalti de Rui Silva, hay contacto pero Vinícius se está tirando, acabó con el partido con un Betis que mostró la bandera blanca aunque sin entregarse ni bajar los brazos.

Defensa

Con Vinícius, Rodrygo (el más flojito) y Mbappé delante, y en Chamartín, la excelencia defensiva debe ser absoluta para tener alguna posibilidad de puntuar. A ello se suma que los de Carlo Ancelotti ya habían tropezado y la amenaza de que la distancia con el Barça aumentase les hizo salir metidos en el choque desde el inicio. Pero también salieron muy concentrados los jugadores heliopolitanos, con un Diego Llorente que aparecía siempre al corte, con los laterales cerrando los espacios y los interiores ayudando cuando los madridistas iban de fuera hacia dentro. Cuidado con el juego aéreo, porque entre Rüdiger y Militao las ganaron todas por arriba en las acciones a balón parado. Hace falta más contundencia y mejor colocación.

El control del juego lo puso William Carvalho para no perder la posesión, aunque su falta de intensidad se notaba cuando había que correr, ya fuera hacia adelante o atrás.

Ataque

Poco se mostró el Betis en ataque en la segunda parte más allá de un cabezazo de Vitor Roque a centro de Sabaly. Más presencia tuvo en el primer tiempo, sobre todo cuando Rodri jugó en su posición natural de mediapunta y no en banda. Abde lo intentó con alguna arrancada, pero no culminó bien ni centrando ni disparando.

Se echó en falta algún disparo más cuando se merodeaba la frontal del área. Siempre hay que intentarlo y acabar la jugada, a ver qué pasa, para que el rival no pueda correr.

Virtudes

La solidaridad y el esfuerzo no se negocia con Pellegrini. Esta vez no hubo premio.

Talón de aquiles

Falta presencia en ataque. La contra cuatro contra dos que lanza Iker Losada no puede acabar en una pifia.