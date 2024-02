El tanto de Fornals en Cádiz, uno de los nominados a mejor gol de febrero

Las primeras actuaciones de Pablo Fornals en el Betis están siendo de máximo nivel. Después de debutar en el Benito Villamarín frente al Getafe apenas unas horas más tarde de aterrizar en Sevilla, el castellonense estrenó su cuenta goleadora ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla. De hecho, su tanto fue de tal calibre que LaLiga EA Sports lo ha nominado al mejor gol de mes de febrero.

Fornals recibió un pase de Willian José, encaró al lateral Lucas Pires, le engañó con un gran amago y mediante su pierna izquierda golpeó el balón al palo largo con una rosca indetectable para Conan Ledesma. Su tanto fue el segundo de la noche y supuso un punto clave en la victoria de los verdiblancos, que se adelantaron por medio de Willian José en el comienzo del duelo.

La calidad de la diana del castellonense ha sido valorada por LaLiga y se medirá a los goles de Marc Pubill al Granada y Vinicius Junior al Girona en la pugna por convertirse en el mejor tanto de febrero. El lateral almeriense anotó su gol con un potente disparo tras una larga conducción, mientras el brasileño madridista adelantó a los suyos por medio de un golpeo excepcional a la escuadra de la portería de Gazzaniga.

Fornals, sin inscribir en Conference

Pablo Fornals ya es pieza importante dentro de un Betis que esta tarde quiere remontar al Dinamo Zagreb en la eliminatoria de Conference League. Sin embargo, los sevillanos no podrán contar con los servicios del centrocampista, al no estar inscrito en competición continental, aunque el propio jugador entiende las circunstancias: "Estaba volando y me enteré una vez aterricé de que no estaba inscrito. Al día siguiente hablé con el míster, me dio una explicación lógica y válida. El club necesitaba inscribir centrales o defensas y al final yo vengo aquí a que el Betis le vaya lo mejor posible", comentó en su presentación.

El propio Pellegrini, que deseaba poder contar con los servicios de Fornals, valoró positivamente su incorporación hace unas semanas: "Ya lo vimos en el West Ham, tiene mucha ida y vuelta, técnicamente muy bien dotado, con mucha dinámica. En ese lugar tuvimos a Camarasa, pero por la grave lesión que tuvo no logró rendir aquí. Ahora hemos podido fichar a Pablo, que lo conocemos muy bien y esperemos que nos aporte", declaró.