Bravo: "¿Mi futuro? Todavía no he hablado con el club ni con Pellegrini porque no es lo que se me pasa por la cabeza"

El próximo paso en la dilatada carrera de Claudio Bravo es una incógnita. Después de cuatro temporadas vistiendo la elástica verdiblanca tras su llegada en 2020, el meta chileno apenas ha gozado de continuidad este curso y su continuidad en Heliópolis parece compleja. De hecho, es la campaña en la que menos partidos va camino de disputar, pues únicamente ha participado en nueve compromisos por sus problemas físicos.

La renovación del meta de 24 años Fran Vieites, quien la temporada que viene vestirá dorsal del primer equipo, también deja entrever los planes del club bético, que apostará por una renovación en la portería en este mercado veraniego. El propio Bravo se ha referido a su futuro en una entrevista exclusiva para Kenotrotamundos.cl, donde hace unos días analizó diversos puntos claves de la actual temporada del conjunto heliopolitano.

La mente de Bravo, situada en el "día a día"

En primera instancia, el chileno aclara que su preocupación se ubica en el trabajo día a día: "La verdad que el futuro es lo que menos me preocupa. Lo que más me despierta inquietud es el día a día, disfrutar de esto, de los momentos, disfrutar de donde me toca estar. No tengo una planificación de aquí a julio o a junio, que es cuando acaba mi vínculo con el Betis", afirma.

"No hemos hablado con el club ni con Manuel ni nada porque a mí tampoco se me pasa por la cabeza", prosigue el sudamericano, quien insiste en que "lo único que tengo en mi mente ahora mismo es disfrutar al máximo, intentar hacer mi trabajo lo mejor posible y no tengo nada más en mi cabeza".

Con vistas a futuro y a otros destinos, el arquero analiza diversas opciones: "Si toca terminar en junio acá y no existe nada para seguir adelante, se acabó el fútbol y no pasa absolutamente nada. Si termina mi trabajo acá y existe la posibilidad de continuar en un lugar que te llene las expectativas... ¿por qué no? Pero a día de hoy no tengo nada claro en ese sentido. Mi cuerpo me tiene que aguantar, me tiene que respetar, mi cabeza exactamente igual porque en mi trabajo es fundamental", declara.

Por último, Bravo recalca que "a nivel de futuro no tengo nada decidido ni nada pensado más allá" y recalcca que "tengo la tranquilidad del día a día y el disfrutar de cada momento donde me toca estar".