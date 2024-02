Claudio Bravo: "Esta temporada sólo hemos tenido un entrenamiento con toda la plantilla disponible"

Claudio Bravo ya está recuperado de su lesión muscular y se encuentra disponible para Manuel Pellegrini. El arquero superó definitivamente su grave lesión en los isquiotibiales y acumula tres convocatorias oficiales con el Betis, pues viajó a Cádiz, estuvo incluido en la lista para recibir al Dinamo Zagreb y también lo está para el encuentro de esta noche contra el Deportivo Alavés. Sin embargo, todavía no ha reaparecido en los terrenos de juego, un retorno que se puede producir de forma inminente.

El meta chileno ya está en perfectas condiciones, como ha confesado él mismo al periodista Eugenio Salinas en su canal de YouTube: "Dejé atrás ese paso de la lesión y llevo una semana al completo con mis compañeros entrenando, metido en las convocatorias y participando casi al 100 por ciento de las actividades diarias", comenta.

Una campaña "extraña" por las bajas

El experimentado arquero narra cómo vivió el momento de su lesión, que se produjo a principios de noviembre durante un encuentro en el Villamarín frente al Aris Limassol: "Fue dura, me tocó estar bastante tiempo alejado de la actividad normal, como la competencia y entrenamientos diarios. Me ha costado un poco retomar porque, quiera o no, me tocó en un período de plena competencia, a mitad de año", admite Bravo, quien se lamenta por lo ocurrido, aunque lo naturaliza: "Me pilló en un momento de plenitud y donde mis sensaciones eran buenas en todo sentido. Me tocó estar jugando muchas competencias, pero el tema de las lesiones es así y son parte de la actividad".

En líneas generales, Bravo asume que está siendo una temporada "extraña" por la cantidad de lesiones en la plantilla y hace memoria sobre otros años de su carrera: "De tantos años que llevo en el fútbol, en ninguna temporada me ha tocado tener tantas bajas en un equipo. Creo que sólo hemos logrado completar un día de práctica con todos al 100 por ciento, cosa que no suele pasar casi nunca", asegura.

En última instancia, el portero verdiblanco analiza las claves de la derrota europea frente al Dinamo Zagreb en el duelo de ida: "Hemos tenido lesión tras lesión; se recupera uno y se lesiona otro. Teníamos un montón de bajas; jugadores no inscritos para la competencia porque vienen saliendo de lesiones... y ha sido difícil no tener un plantel completo para generar esa competencia", finaliza.