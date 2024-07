La historia de Rocío y sus amigas en los Juegos Olímpicos de París: “Siempre llevando al Betis por bandera”

SEVILLA/Los Juegos Olímpicos de París comenzaron oficialmente el pasado viernes 26 de julio y durarán hasta el próximo domingo 11 de agosto. Desde bastante antes de su inicio, y seguramente hasta varios días después, cientos de deportistas, familiares, amigos y aficionados han pasado y pasarán por suelo galo con el objetivo de disfrutar al máximo del deporte en todo su esplendor. Miles de historias quedarán en el recuerdo y sin duda, una de ellas, será la de Rocio Ruiz-Berdejo. Bética, trabajadora en el departamento de marketing del club y responsable del proyecto de sostenibilidad Forever Green, que viajó con tres objetivos bien marcados: disfrutar y animar a todos los deportistas españoles que pudieron presenciar, pasear su bandera de España con el escudo del Betis haciendo beticismo y concienciar de la importancia de la sostenibilidad a todas aquellas personas que se iba encontrando.

En Diario de Sevilla hemos podido hablar con Rocío, y nos ha contado cómo ha vivido esta gran experiencia, alguna anécdota interesante y todo lo que ha supuesto la imagen que se difundió con su bandera a la espalda presenciando el encuentro de tenis en el que Carlos Alcaraz y Rafa Nadal debutaban como pareja. Un partido en el que estuvieron de casualidad, ya que compraron las entradas con un año y medio de margen: "Dio la casualidad que nos tocó ese partido. Le dije a mis amigas que teníamos que ir con la camiseta de Forever Green para dar visibilidad a la marca y con nuestra bandera del Betis, porque todas somos socias, nos encanta el fútbol y el Betis. Siempre llevando al Betis por bandera".

Cuando terminó el partido dijimos: "Esto ha estado casi a la altura de la final de la Copa del Rey"

Rocío y sus amigas posan con la bandera del conjunto verdiblanco en París / Rocio Ruiz-Berdejo

Un momento viral para el recuerdo

En el instante en el que esa imagen llegó a la casa de todos los españoles, las redes sociales se inundaron de béticos presumiendo de la internacionalidad de su sentimiento y su teléfono de mensajes comentándole lo que estaba pasando: "Cuando me enfocaron, miré el móvil y no paraban de entrar mensajes. Luego me volvieron a enfocar con un primer plano, la gente super orgullosa en X (Twitter) comentando "Viva el Betis"...". Pero ahí no quedó la cosa. A la mañana siguiente, en plena Torre Eiffel, celebraron la victoria de la pareja española de voley playa femenina.

Todo llegó a un punto en el que se lo tenía que tomar a broma. Hasta expuso un mensaje en sus redes sociales sobre el realizador de RTVE que la había sacado en imagen: "Bueno followers, el realizador de La 1 se ha enamorado de mi. Me quiere sacar siempre". Por supuesto, Carolina Marín no iba a ser menos y también estuvieron apoyando a la badmintonista onubense a pleno grito: "Viva Andalucía", algo que les sirvió para volver a ser enfocadas en la pantalla.

Rocío celebrando la victoria de la pareja española de voley playa a los pies de la Torre Eiffel / Rocio Ruiz-Berdejo

El beticismo presente en las calles de París

"Nos encontramos a algún bético, también a gente del Granada CF, pero lo mejor era que íbamos por la calle y nos gritaban, "Viva el Betis". Sobre todo los españoles. Los internacionales también nos reconocían. Muy orgullosas de representar al Betis", comentaba emocionada la sevillana. Sin duda, otro momento que no olvidarán es aquel en el que en plena fanzone del Ayuntamiento comenzaron a cantar el mítico cántico bien reconocido por los aficionados verdiblancos; 'Shalala Oh Real Betis'. Tras ello, los franceses "les miraban raro" pero no les importaba, el Betis era "su principal objetivo".

Para nosotros el Betis es lo más grande. Primero la familia, luego el Betis y después las olimpiadas

Rocío posa con una de sus amigas en plena Philippe Chatrier / Rocio Ruiz-Berdejo

Como no podía ser de otra forma, la sostenibilidad fue algo muy importante en su viaje: "Íbamos con nuestras botellas reutilizables para echar agua y con el tema de la recolección de residuos ayudando a la gente a tirar la basura. Además nos desplazamos de forma sostenible y todo estaba muy bien organizado en este sentido. A nivel de voluntarios, seguridad, todo muy controlado...". Una aventura que les gustaría prolongar en el tiempo, pero todo lo bueno se acaba. Pueden estar tranquilas, han dejado huella en los Juegos Olímpicos.