Marcelo: "¿El que más me ha impresionado? Isco, es increíble"

SEVILLA/A pesar de que no estén dando el mejor rendimiento posible a lo largo de esta temporada, los jugadores del Real Betis Balompié son de un altísimo nivel en muchas posiciones del terreno de juego. Además, hacía mucho tiempo que una misma plantilla no albergaba futbolistas de tantísima calidad y en un número tan elevado. Lo Celso, Antony, Vitor Roque, Abde, Jesús Rodríguez, Isco, Johnny Cardoso, Pablo Fornals... Si Pellegrini consigue dar con la tecla, el único camino de este grupo es que le salgan las cosas y cumplan los objetivos a final de curso. Pero entre todos esos nombres, hay uno que destaca a nivel mundial y también para grandes leyendas en la historia del fútbol. Una de esas leyendas es el lateral brasileño ex del Real Madrid, Marcelo Vieira.

Hace casi una semana que el sudamericano anunció su retirada como profesional del deporte rey. Desde entonces, ha dado algunas entrevistas en las que ha ido tratando aspectos relacionados con su carrera deportiva, llena de éxitos y directa al top más alto de jugadores históricos. La última la ha dado en El Hormiguero, y una de las preguntas ha dejado en muy buen lugar a Isco Alarcón, ya que el siniestro guarda un muy buen recuerdo de su excompañero.

El que más le ha sorprendido en su carrera

Marcelo ha compartido equipo, tanto en la selección nacional brasileña como en el Real Madrid, con verdaderas leyendas, pero llama mucho la atención cómo en un aspecto concreto el nombre que se le viene a la cabeza es el del centrocampista de Arroyo de la Miel. Pablo Motos le preguntaba lo siguiente: "¿Y quién es el jugador más pillo, el que no sabíais nunca por dónde os la iba a 'colar'?". La respuesta del jugador de Río de Janeiro no ha dejado indiferente a nadie.

"A ver, he jugado con muchos jugadores muy buenos gracias a Dios... En el Real Madrid, en la selección, en Fluminense, que hay uno que me encanta que se llama Ganso, que jugó en el Sevilla... Para mí es Ronaldinho Gaúcho en la selección, que era su época... Muy top. Pero el que más me ha impresionado, Isco, sí. Entre Isco, Luka (Modric) y Toni (Kroos), estos tres para mí eran increíbles... Pero, ¿Isco? Era un jugador que te decía que en el entreno no le iban a robar el balón y oye... era difícil eh. A lo mejor le robabas uno o dos, pero de 10. Increíble, era muy top. Bueno y lo es, porque sigue increíble".

Una voz autorizada

Y es que si estas palabras las dice un futbolista que ha ganado cinco UEFA Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, seis Ligas, tres Supercopas de Europa y así hasta 26 títulos colectivos y muchos más a nivel individual, es porque el malagueño es un futbolista de una categoría superior.

Y es que a sus 32 años, ahora mismo es el buque insignia del Real Betis Balompié, uno de los capitanes y además voz autorizada del vestuario, que no duda en alzar la voz cuando las cosas van mal y que es el primero en celebrar y ensalzar el buen trabajo de los suyos cuando sí que siguen su cauce. El valor añadido de la plantilla bética por contar con un jugador de su calibre es bastante alto.