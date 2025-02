Alineación probable del Betis ante el Gent: ¿cambio en la portería?

SEVILLA/Muchas incógnitas hay en estos momentos con el posible once de Manuel Pellegrini ante el KAA Gente en el partido de ida de los play-off de la UEFA Conference League este jueves en el Ghelamco Arena. El Betis debería obligarse a buscar la victoria, pero no sería del todo malo un empate . En la mañana de este martes ha entrenado el equipo antes de viajar en la mañana del miércoles a la ciudad belga y ha habido alguna que otra noticia positiva en la sesión, pero que realmente no influye demasiado en los planes del chileno. Aitor Ruibal ha iniciado la sesión junto al resto de sus compañeros tras varias semanas de lesión tras su problema en el tobillo ante el Barcelona en Copa del Rey. William Carvalho ya ha comenzado a tocar balón sobre el césped, pero no está inscrito en la competición.

Fornals, Bellerín y Nobel Mendy también serán baja (al igual que Arribas y Cucho Hernández, sin posibilidad de jugar por la inscripción). Por lo tanto, teniendo en cuenta las ausencias y algunos aspectos más, las decisiones del Ingeniero pueden tomar el siguiente camino: la primera duda está en la portería con la elección entre Adrián San Miguel y Fran Vieites. Lo normal es que con el cambio de competición sea el gallego el que juegue ya que el andaluz viene haciéndolo en LaLiga.

Lo Celso sonríe mientras bromea con Marc Roca en un momento del entrenamiento de los verdiblancos ayer en la ciudad deportiva en Los Bermejales. / Juan Carlos Muñoz

El plan con los laterales

Lo normal es que en banda izquierda juegue Ricardo Rodríguez tras haber disputado 45 minutos el pasado fin de semana ante el Celta de Vigo y la sanción de Perraud para enfrentarse a la Real Sociedad. Tras llevar semana y media entrenando con el grupo, también debería ser Sabaly el que tuviese algunos minutos en Gante para dar también descaso a Ángel Ortiz, que tendrá que ser titular de nuevo ante la Real Sociedad la próxima semana. En la pareja de centrales estará seguro Marc Bartra, al que ya le toca entrar en la rotación, y junto a él actuará con mucha probabilidad Diego Llorente.

En el centro del campo hay algunas incógnitas. Prácticamente asegurada por la importancia de la cita es la presencia de Johnny Cardoso. El brasileño es un futbolista clave y aunque también necesita descanso lo más probable es que Pellegrini se lo de ya en la segunda mitad del choque. En su acompañante queda la duda. Lo más seguro es que sea Marc Roca, que no disputó el partido completo en Vigo y está a mejor nivel que Altimira en estos momentos a pesar de salir recientemente de una lesión. Por delante, una de las noticias de la jornada. Estará Isco Alarcón debutando como titular en UEFA Conference League.

Ez Abde en el choque ante el Deportivo Alavés este curso / Europa Press

¿Repetirá delantera?

Una de las bandas puede que sea para Ez Abde para que Jesús Rodríguez entre algo en rotación o incluso para Lo Celso. En la derecha actuará como titular por primera vez en competición continental Antony, aunque también está la opción del Chimy Ávila. Y como delantero principal apunta a estar Vitor Roque, ya que Bakambu fue titular en LaLiga.

Por tanto, el once probable del Betis ante el Gent es: Fran Vieites; Sabaly, Bartra, Llorente, Ricardo; Cardoso, Marc Roca, Isco, Antony, Lo Celso y Vitor Roque.