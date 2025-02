Aitor regresa con el Betis, buena noticia con William Carvalho y se confirman seis ausencias para Gante

El Real Betis ha preparado en la mañana de este martes con la segunda sesión de entrenamiento de la semana el partido de este jueves ante el Gent. Este encuentro, correspondiente al partido de ida del play-off de la UEFA Conference League, es de vital importancia para las aspiraciones europeas de la entidad de Heliopolis. Como en todas las eliminatorias que funcionan bajo el formato de ida y vuelta, conseguir, al menos mantener la portería a cero para terminar de finiquitarla en el Benito Villamarin la próxima semana es clave.

Es por ello, que, ante equipos algo más desconocidos que a los que se enfrenta en liga, las sesiones de entrenamiento sean aprovechadas de principio a fin. El ingeniero ha comenzado con su habitual charla a sus futbolistas antes de que estos se pusiesen manos a la obra con los ejercicios de calentamiento. Era una sesión además en la que todas las miradas se centraban sobre un futbolista, Jesús Rodríguez, que después de la derrota del pasado sábado en Vigo, hizo trabajo de gimnasio este lunes.

Joaquín, Manu Fajardo y Pellegrini hablan en el entrenamiento de este lunes / Juan Carlos Muñoz

Las claves de la sesión

La mejor de las noticias ha sido la de Aitor Ruibal. El lateral diestro ha completado el primer entrenamiento junto al resto de sus compañeros y comienza por tanto su última fase de recuperación tras la lesión que sufrió ante el Barcelona en Copa del Rey. Finalmente, las ausencias de la sesión han sido tres: William Carvalho, Hector, Bellerín y Pablo Fornals. En el caso de Cédric Bakambu hay que destacar su regreso con el grupo en el día de hoy. Si no comparecencia el pasado lunes se debió a un problema gastrointestinal.

Tanto Ricardo Rodríguez, como el extremo de Alcalá de Guadaíra, trabajaron finalmente a las órdenes del entrenador chileno y por lo tanto se apuntan de forma definitiva a la convocatoria. Quienes no estarán en la citación serán tanto Cucho Hernández como William Carvalho, que no están inscritos. Por lo tanto, la cuenta asciende a un total de seis bajas para este importante partido en la ciudad belga de Gante (Carvalho y Cucho como no inscritos y Mendy, Fornals, Bellerín y Ruibal como lesionados).

Ha llamado mucho la atención la imagen del centrocampista luso en el campo anexo al que han entrenado el resto de sus compañeros. En solitario, con uno de los perparadores físicos del club, tocando balón y haciendo ejercicios de carrera y toque en lo que está siendo una recuperación bastante acelerada.

William Carvalho, en el momento de notar algo extraño en el Aquiles. / AFP7 / EP

Los futbolistas que trabajan del Betis Deportivo

Sólo Jesús Rodríguez (que se retiró al gimnasio tras la charla), el central Sergio Sáez y Ángel Ortiz trabajaron el pasado lunes. En la UEFA Youth League van convocados tanto Dani Pérez como Pablo García, y habrá que esperar por tanto a la convocatoria definitiva para ver si ellos dos viajan con Pellegrini.

¿Quienes son los que han entrenado en la última sesión en Sevilla? El extremo de Alcalá de Guadaíra, Mateo, Ángel Ortiz y Germán, en portería, que apuntan a ser finalmente los que entren en la convocatoria y viajen a Bélgica en la mañana de este miércoles. También estuvo Sergio Arribas, pero él no cumple los requisitos de la normativa.