Siete ausencias y sorpresa con los canteranos en el Betis

SEVILLA/El Real Betis Balompié ha comenzado una nueva semana de trabajo con el entrenamiento de la mañana de este lunes en la ciudad deportiva Luis del Sol tras un día de descanso el pasado domingo. Todo, después de la durísima derrota en Vigo el pasado sábado en la que los de Manuel Pellegrini consiguieron una ventaja de hasta dos goles y que después se dejaron remontar con un rendimiento muy por debajo del exigible y con cambios que no vinieron nada bien al juego del equipo. De esta caída se quieren levantar precisamente con los dos enfrentamientos trascendentales que tienen esta semana, uno en UEFA Conference League y otro en LaLiga el próximo domingo.

Las caras en el inicio de la sesión eran bastante serias, algo normal después de lo ocurrido el fin de semana. La charla de Manuel Pellegrini precedió como es habitual a los ejercicios de calentamiento primero sin balón y luego con el mismo. Comienzan las rotaciones de nuevo debido a los partidos intersemanales y por ello, la presencia de algunos canteranos que en otras circunstancias no son tan habituales. De hecho, el propio Cucho Hernández no podrá estar en la cita al no haber sido inscrito en la competición continental.

Pellegrini y su segundo, Rubén Cousillas, en una sesión de trabajo. / José Ángel García

Las bajas y las altas en la sesión

Entre las bajas de la sesión siguen destacando los ya habituales, a los que se ha sumado Cédric Bakambu. El delantero congoleño no disputó los 90 minutos en el choque ante el Celta y, tras haber tenido un día de descanso, se ha ausentado en el entrenamiento de este lunes, por lo que se presupone que tiene algún problema físico que no le deja entrenar con normalidad. William Carvalho, que sigue recuperándose de su lesión, al igual que Bellerín y Aitor Ruibal, son bajas en el entrenamiento. Destaca también la ausencia de Pablo Fornals, que ya dijo Pellegrini que iba a tardar un poco más en volver porque van a ser muy prudentes con su situación.

Ricardo Rodríguez sí ha estado presente en la conversación con el entrenador pero ha terminado retirándose al gimnasio para hacer trabajo de gestión de cargas. Jugó sólo 45 minutos ante el Celta después de salir de una lesión muscular. También se metió dentro de las instalaciones Jesús Rodríguez.

Jesús Rodríguez, además de Antony, ponen en aprietos la regularidad del actual Abde. / Europa Press

En clave filial y canteranos

Tras un nuevo empate del Betis Deportivo en Primera RFEF ante el Alcoyano, se podría pensar que ha habido algunos futbolistas de la plantilla de Arzu que han trabajado a las órdenes de Manuel Pellegrini. Pero sorprendentemente no ha sido así. Mateo Flores jugó 90 minutos y hoy no ha trabajado a las órdenes de la primera plantilla. Tampoco Mendy (que se ha vuelto a lesionar), ni Arribas, ni Pablo García y tampoco Lucas Alcázar, que volvió a tener problemas físicos. Sólo Jesús Rodríguez (que se retiró al gimnasio tras la charla), el central Sergio Sáez y Ángel Ortiz.

Además, un elemento a tener en cuenta es el partido de este martes en la ciudad deportiva de Los Barmejales entre el Betis Juvenil de Dani Fragoso (que ha atendido en exclusiva a Diario de Sevilla en la previa del choque) ante el Bayern de Múnich en la UEFA Youth League.