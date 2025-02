El calendario da una oportunidad al Betis de Pellegrini

SEVILLA/La derrota del Real Betis Balompié en LaLiga EA Sports ante el Celta de Vigo ha supuesto un duro varapalo para todos los que integran la entidad de Heliópolis y, por supuesto, un duro golpe para las aspiraciones europeas. Un objetivo claro, y con el esfuerzo que han hecho económicamente en invierno, de obligado cumplimiento. Si es que no lo era ya, claro, teniendo en cuenta que si no se consigue la clasificación continental, las arcas se verán duramente golpeadas hasta el punto de mermar la planificación de años venideros y el presupuesto de este curso. Ya ha tocado fondo en más de una ocasión decepcionando a su gente tanto en Europa como en escenarios no esperados: Mestalla, Valladolid, Vigo, y un largo etcétera.

De hecho, en estos momentos, la figura de Manuel Pellegrini se encuentra en el momento de mayor cuestionamiento desde que está al frente del equipo bético. Le han dado jugadores de renombre como Antony y Lo Celso en ambos mercados y poco a poco se le va dificultando más que estén cómodos en el terreno de juego, sobre todo el argentino al compaginarse con Isco. No consigue sacarle rédito a los nombres que él mismo pidió, como Ricardo Rodríguez.

El calendario le da otra oportunidad

Ahora mismo LaLiga está configurada de tal forma que el equipo al que deben tener en el punto de mira es el Rayo Vallecano. En estos momentos los de Íñigo Pérez están seis puntos por encima de los del técnico chileno, desarrollando un fútbol que tiene puntos álgidos de menor nivel, pero que se presenta más regular que el del Betis. Con los partidos que tienen por delante se le presenta una oportunidad de oro al conjunto verdiblanco para darles caza: Barcelona, Villarreal, Sevilla, Real Sociedad y Real Madrid. Esos son los próximos 15 puntos en juego para los de Vallecas. Por otro lado, Real Sociedad, Getafe, Real Madrid, Las Palmas y Leganés son los siguientes cinco partidos de los andaluces. Dos coinciden y los otros tres son, a priori, de algo menos de nivel. He ahí el elemento clave.

Getafe, Madrid, Celta, Espanyol y Valencia es el calendario del Girona en las próximas cinco jornadas, siendo el equipo que va después del de la franja en la tabla y que también deben vigilar. Le da, por tanto, una oportunidad clave al Betis esta lista de partidos en los próximos 15 puntos en juego, pero tiene que resolver el principal problema que viene arrastrando este curso.

El empaque, la solvencia y la seguridad

Algo pasa en el vestuario del conjunto heliopolitano. Algo está cambiando, ya que ha tornado en un equipo poco fiable, sin empaque competitivo y que se ha olvidado de una de las cosas más importantes en el mundo del fútbol y sobre todo de una competencia a largo plazo como es el campeonato nacional de liga: la fiabilidad. De poco sirve analizar el calendario de los equipos que están en la pelea por Europa si cuando llega la hora de la verdad y el turno de cumplir ante los teóricamente inferiores, llega el tropiezo.

En la actual plantilla hay muchas cosas que se deben cambiar. Comenzando por el compromiso en una competición también importante como es la UEFA Conference League y que puede servir como motivación para afrontar con más confianza los choques de los fines de semana.