Betis: Antony, ¿capítulo II?

Sevilla/En el Betis están muy contentos con la implicación y el rendimiento de Antony en esta recién comenzada etapa del brasileño en Heliópolis. El jugador de Sao Paulo se siente muy cómodo en el club verdiblanco y su adaptación está siendo rápida y positiva, y aunque en su presentación, la semana pasada, dejó claro que no piensa en el futuro, en la cúpula dirigente de la entidad de La Palmera ya tienen en mente la opción de la continuidad del extremo de cara a la temporada 2025-26.

Así lo expresó ayer Ramón Alarcón, CEO del Betis, en el programa Libre y Directo, de Radio Sevilla, sobre dicha posibilidad. "El jugador está muy contento, es una posibilidad que siga la próxima temporada. ¿Por qué no?", señaló el responsable verdiblanco, que desveló la buena sintonía que existe entre el conjunto heliopolitano y el Manchester United: "Yo creo que sí. Una de las cosas buenas que estamos haciendo en el área deportiva, el otro día me llamó el CEO del United para darme las gracias porque otros clubes que habían tenido jugadores cedidos no lo habían hecho, les mandamos un reporter con las jugadas y detalles del jugador de toda la semana para que vean que cuidamos a su activo. Al final, Antony es propiedad del United. Ahora mismo, hay muy buena química con el Manchester y con el jugador".

Antony ofreció una buena carta de presentación en el encuentro ante el Athletic, en su debut en el Benito Villamarín; y ante el Celta hizo un gol de tremenda calidad, aunque después se fue apagando hasta que Pellegrini lo cambió en la segunda mitad para dar entrada a Lo Celso (72’). El golpeo con el interior del pie izquierdo, delante de varios rivales y para hacer imposible la estirada de Guaita, fue exquisito, en otra prueba más del talento que tiene un extremo verdiblanco que tiene capacidad y condiciones para ser aún más determinante y constante en los próximos encuentros. En ese sentido, la exigencia del técnico chileno es máxima y por ahora éste está muy contento con el buen hacer del jugador paulista, a quien le ha dejado muy claro lo que espera de él en el terreno de juego. "Es un jugador de calidad. Lo hablaba con él antes del partido (ante el Athletic), un buen jugador no tiene que estar demostrando las habilidades que tiene con el balón. Tiene que hacer un partido correcto, equivocarse poco y hacer dos o tres cosas importantes: un gol, un buen pase o un buen centro. Nos va a aportar mucho", dijo el Ingeniero tras ese primer encuentro de Antony con el equipo bético frente al cuadro de Ernesto Valverde.

Y en el entrenamiento de ayer, el preparador del equipo verdiblanco estuvo saludando y dialogando unos minutos con Antony, quien en esta etapa en el Betis se le ve un futbolista que ha madurado y que busca volver a recuperar su mejor versión, de ahí que los rectores del Betis piensen ya en su posible continuidad dentro de esa estrategia marcada en cuanto a una futura plantilla corta y con presencia de canteranos, como indicó Alarcón: "Ahora mismo realmente en el tema de los números, lo tenemos presupuestado, previsto, estamos haciendo una transformación de la plantilla y una apuesta por la cantera. Hay que apostar por gente de la casa y hacer plantillas más reducidas. Intentaremos tener un equipo competitivo, creemos que ahora lo tenemos. Hay que mirar qué se ha hecho mal, trabajar juntos y estar unidos". Así, dentro de esa política marcada por la cúpula dirigente y la dirección deportiva tiene hueco previsto para Antony.