Joaquín y la final de Conference: "Hubiese dado lo que sea por estar ahí con el Betis"

SEVILLA/Cuando se echa la vista atrás hay muchos futbolistas que por lo que hicieron en su momento con el Betis y para su supervivencia en los momentos más bajos de la entidad, merecían estar en la final de Breslavia vestidos de corto. Pero el tiempo no perdona para nadie y no será posible. Uno de ellos es el que es considerado mayor leyenda de la historia de la entidad de Heliópolis, Joaquín Sánchez, que ahora mismo hace varias labores dentro del club, ayudando sobre todo en la secretaría técnica. El de El Puerto de Santa María atendió en la noche de este pasado miércoles a los compañeros de Onda Cero Sevilla en una entrevista en la que precisamente valoró todo lo que engloba a la final, cómo ve las opciones de su equipo, la plantilla rival, y lo que él daría por poder vestirse de corto.

"Ya me gustaría a mí estar por delante de Aitor, pero bueno, lo vamos a vivir igual", comentaba Joaquín en referencia a poder jugar de extremo, delante del lateral catalán, en la final. "Ilusionado, nervioso, pero muy feliz. Jugar una final es muy bonito y ya nos tocaba. Yo creo que el mensaje es claro. Si algo nos ha identificado es la personalidad que tenemos como equipo, lo venimos demostrando. Yo me conformaría con que el equipo fuera ese Betis que estamos acostumbrados a ver de un tiempo a esta parte. Un equipo que ataca, que no se arruga y sale siempre a ganar y ahí Pellegrini lo ha clavado".

Manuel Pellegrini y Joaquín saludan a los aficionados béticos presentes en la explanada de Preferencia. / Juan Carlos Vázquez

Parecía que el Betis estaba esperando su marcha

"Me lo ha dicho alguno, que parecía que tenía que retirarme para jugar una final europea. Me da envidia sana, porque me hubiera gustado estar dentro del vestuario, pero también estoy feliz porque es eso que todo el mundo desea y sueña. Ahora con este proyecto personal en el club me hace igualmente feliz. Hubiese dado lo que sea por estar ahí", comentaba el portuense.

Ahora le toca vivirlo desde un prisma totalmente distinto, en el palco, junto a Gordillo y la presidencia... Y con más nervios: "Uno empieza con la americana pero se lo termina quitando todo. Se pasa mucho peor. No estás ahí dentro para poder ayudar, decirle cosas al compañero, en el banquillo… Yo lo paso mucho peor ahora que cuando era futbolista".

"Mi relación sigue siendo la misma. Ahora uno intenta respetar lo que es el espacio y la intimidad del vestuario, pero en los momentos más personales no entro. Mi relación con todos espacio exactamente la misma, igual. Si tengo que hablar con Pablo García, pues por supuesto que le doy consejos. Tengo ese permiso por parte del club. Escucharlo y ver si tiene algún problema para que se sientan arropados. Pero siempre intento no invadir su espacio y su intimidad", detallaba sobre su papel en el vestuario.

Joaquín, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, en un entrenamiento reciente. / Juan Carlos Muñoz

Será un partido muy complicado

Debido a la trascendencia del choque ante el Chelsea, Joaquín dará su apoyo más cercano a los suyos: "No tengas ninguna duda de que no me va a sacar nadie del vestuario. En esos momentos uno piensa muchas cosas y se le pasan muchas cosas por la cabeza, pero luego se improvisa con lo que se siente en ese momento. Son momentos muy especiales. Poder ayudarlos, tranquilizarlos y transmitirles que estamos orgullosos porque han hecho un temporadón. A la gente se le ve en la cara que se sienten identificados con este Betis. Te enamora jugando.

"Cada uno lo lleva y se concentra a su manera. Solo, con los compañeros, tratándose e intentar pasar esos minutos de la mejor forma posible y para salir lo más concentrados posible. Al Chelsea lo veo fuerte, lo veo muy fuerte. Un equipazo, con una grandísima plantilla. Él (Maresca) tiene de referente a Pellegrini, una idea parecida y con un plantillón", concluía.