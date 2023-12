Así jugaron los jugadores del Betis en Almería

El Betis sumó un punto en su visita al feudo del colista, el Almería, en un encuentro en el que el mejor de los verdiblancos fue Rui Silva.

El luso, después de una actuación gris en Praga, fue la apuesta de Manuel Pellegrini para el choque ante los de Gaizka Garitano, y respondió con paradas de mucho mérito ante la ofensiva rojiblanca después de la expulsión de Bellerín en el minuto 27.

En ataque no fue el mejor día del betis. Hasta Isco, pese a que no se escondió nunca, no tuvo una actuación brillante, al igual que Ayoze y Assane. Abde sí apareció algo más arriba tras entrar por el tinerfeño y Luiz Henrique, que entró por Assane a falta de un cuarto de hora para el final, siguió con su nula aportación.

En líneas generales, así jugaron los jugadores del Betis en el Power Horse Stadium:

Rui Silva Sensación de seguridad siempre. Paradas de mucho mérito. Notable partido.

Bellerín Con más o menos intención en la plancha, pero jugada de habitual expulsión en este fútbol actual.

Pezzella Acaó pidiendo el cambio ya en el tramo final en otra buena actuación.

Chadi Riad Sigue en su línea de aprendizaje. Se ha asentado bien atrás y lo ha vuelto a demostrar.

Abner Pellegrini insiste en darle oportunidades y no acaba de mostrar algo de nivel. Casi marca en propia puerta al despejar un balón que fue al larguero.

Guido Correcto. Intentó tapar muchos espacios. Acusó el esfuerzo con alguna pérdida en la fase final del choque.

Marc Roca De una buena primera a una segunda en la que se jugó la expulsión tras un lance con Embarba.

Assane Muy gris. Tuvo dos contras en la segunda parte para haber hecho algún tanto, pero Édgar le ganó en ambos duelos.

Isco No se escondió nunca y le faltó acompañamientos de sus compañeros de ataque, pero no estuvo tan brillante como venía siendo habitual.

Ayoze Ha bajado algo el nivel en sus tres últimas actuaciones. Le falta esa chispa que antes tenía.

Willian José Muy metido en el partido y buscó el gol en acciones individuales.

Ruibal Buen trabajo en defensa y animado para subir a la hora de atacar.

Abde Arriba tuvo opciones de marcar, implicado, pero atrás debió dar más.

Luiz Henrique Más de 15 minutos de partido en los que no aportó prácticamente nada, como en Praga.

Sokratis Debut de diez minutos para ir tomando contacto con la competición.