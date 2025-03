La locura en la celebración del Cucho con el Betis: "¡Aquí estoy yo!"

SEVILLA/El Real Betis Balompié ha conseguido una victoria de muchísimo mérito en la tarde de este domingo en Butarque, ante el CD Leganés, en un encuentro que se había puesto muy complicado para los intereses de Manuel Pellegrini y los suyos y que, además, no había tenido la mejor preparación posible (en lo que a entrenamientos se refiere) tras los numerosos problemas que ha ido arrastrando el equipo desde que terminase el partido del pasado jueves ante el Vitoria Guimaraes. Hay muchos nombres que destacar en esta victoria de los heliopolitanos, pero sobre todo han sido los delanteros los que han brillado en la segunda mitad. Bakambu por encima del Cucho, ya que el congoleño intervino de forma clave en los tres goles del partido en clave verdiblanca, pero el cafetero ha dejado la imagen de la locura en la celebración del gol del triunfo.

Lo primero que hizo fue empalar de volea el balón que le dejaba Isco Alarcón dentro del área. No se lo pensaba y mandaba el balón dentro de la portería local y confirmaba así la remontada del equipo. Tras ello, se volvía completamente eufórico y comenzaba a correr haciendo amago de quitarse incluso la camiseta, y terminó su recorrido a la carrera corriendo y gritando delante de los cientos de aficionados del Betis desplazados.

Aquí está el Cucho Hernández

Es de recibo comentar, señalar y dejar claro que no ha sido el mejor partido del cafetero. De hecho, se podría afirmar que ha sido la peor performance del delantero desde su llegada a Heliópolis en el mercado invernal. En la primera parte no encontraba su sitio. Los pocos remates que intentó no llevaron peligro, no se asoció como en otros enfrentamientos con sus compañeros en la zona media y sobre todo, no estaba fino con balón ni en los desmarques. Quizá por ello hizo lo que hizo en la celebración.

Mirando a la grada, sacando toda la rabia y frustración acumulada de los primeros partidos en los que ya comenzaba a sufrir críticas infundadas, se señalaba el pecho, luego al suelo, y acompañaba a viva voz con un contundente: "¡Aquí estoy yo!". Tras ello, sus compañeros no paraban de darle ánimos, caricias e incluso algún golpe cariñoso en muestra de apoyo después de tantos intentos. Por no comentar la locura que él mismo desató en la propia grada.

Cucho tiene claro que viene a hacer goles

"Vine para hacer goles. El delantero no sólo se define en goles y qué mejores momentos para estrenarme que darle la victoria al equipo. Era sólo acomodar el cuerpo y darle a la pelota, Es el instinto del delantero. Es tremendo lo de la afición en todas partes a las que vamos. Dentro del campo nos esforzamos, pero sin el apoyo de la afición no podríamos lograr estas cosas. Ellos se encuentran dos goles de la nada" iniciaba Cucho.

"En su manera de jugar son muy buenos A partir de ahí, pese a que teníamos el control en la primera parte, hay que tener cuidado en estas cosas. Corregimos los fallos y vamos para adelante. Es bonito pelear por todo esto. Venimos creciendo futbolísticamente y qué mejor momento para este plus de motivación ganar aquí para afrontar el derbi como hay que hacerlo", comentaba el cafetero en Betis TV.