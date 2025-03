Pellegrini: "Fue una segunda parte brillante"

"Fue una segunda parte brillante". Así resumió Manuel Pellegrini el triunfo de su equipo en Butarque, donde remontó al Leganés un 2-0 para ganar por 2-3 logrando "una victoria muy trabajada".

"En el primer tiempo fuimos dominadores, pero sin crear ocasiones y ellos aprovecharon nuestros errores para marcar dos goles en dos remates", indicó el técnico chileno, que añadió: "Hablamos en el descanso que debíamos mantener la tranquilidad y el orden, porque los partidos se cambian en base al fútbol e hicimos una segunda parte brillante", aseguró el chileno, que apuntó sobre el encuentro: "Las complicaciones del primer tiempo fueron pocas, productos de fallos nuestros. Lo importante es que supimos darle la vuelta al marcador adverso y en la segunda parte el Leganés llegó tan poco como en la primera".

"Todos los jugadores están enchufados, por eso hay rotaciones. Los cambios dieron resultado, variando un poco el estilo de juego apostando por los dos delanteros. Unas veces funciona y otras, no, pero nos dieron energía extra para lograr un resultado que nos permite mantener una alta moral para seguir peleando en los dos frentes en los que estamos", apuntó el preparador bético, cuestionado directamente por la lucha de la Champions: "No hay nadie pensando en clasificarse para una competición u otra, sino que debemos demostrar que podemos pelear por todo, en Conference y en la Liga. Siempre tenemos las máximas aspiraciones cuando empezamos la temporada , aunque después hay que demostrarlo en el campo", aseguró el Ingeniero. "En el segundo tiempo tuvimos el fútbol y las piernas necesarias para remontar. Los cambios fueron importantes, ya que jugábamos jugar con mayor antelación de lo que deberíamos", indicó sobre el hecho de jugar con menos de 72 horas (63) respecto al final del encuentro en Guimaraes.

Y es que Carlo Ancelotti ha puesto el grito en el cielo por ello se le preguntó: "Se habla mucho de las horas entre partidos. Los jueves pasan factura para jugar los domingos, pero lo sacamos adelante sin buscar excusas. Los técnicos no tenemos la autoridad para decir cuándo jugamos y cuando no jugamos. Hay una directiva y liga que se encarga de eso. No es un tema que me corresponda, aunque es la octava o novena vez que jugamos con menos de 72 horas entre partidos", recordó.

A Pellegrini se le acaban los calificativos para definir a Isco y para hablar sobre su importancia en el equipo fue claro: "No hay palabras para decirlo, sólo hay que mirarlo". "Siempre pide el balón y cuando jugamos con dos puntas lo retrasamos se fue atrás sin problemas. Está en un gran momento futbolístico y de madurez y me alegro mucho por él", dijo el entrenador verdiblanco, que añadió sobre los suyos: "Estamos en un muy buen momento futbolítico basado en un trabajo de años y una mecánica de juego propia ya instalada. Los momentos van y vienen, buenos y malos, pero estamos con la perspectiva de llegar lo más arriba posible en este tramo final de temporada", indicó.