Luiz Henrique se ausenta de la primera sesión de la semana

El Real Betis de Pellegrini ha regresado este lunes al trabajo después de empatar el pasado sábado con el Real Madrid en el Benito Villamarín (1-1). El conjunto verdiblanco sumó una nueva jornada sin conocer la derrota y ya acumula once consecutivas en LaLiga, mostrando así un alto nivel competitivo.

El cuadro bético, que afronta un calendario de máxima complejidad hasta final de año, ha vuelto a ejercitarse este lunes con cinco ausencias habituales -Nabil Fekir, Guido Rodríguez, Claudio Bravo, Youssouf Sabaly y Marc Bartra- y una novedosa -Luiz Henrique-.

Nueva ausencia

La principal ausencia en la sesión matinal de este lunes ha sido el atacante brasileño Luiz Henrique, que no se ha ejercitado junto a sus compañeros, pero sí ha realizado trabajo de gimnasio junto a Fekir y Bravo. El habilidoso extremo jugó 7' en el empate de los béticos contra el Real Madrid, asistiendo a Isco Alarcón en la última ocasión del duelo que el malagueño estrelló en el poste.

El sudamericano apuntaba a titular frente al Rangers, al ser suplente contra los madridistas, pero su ausencia en el primer entrenamiento de la semana le convierte en duda para el determinante encuentro de Europa League.

Descartados hasta 2024

Estos cinco jugadores están descartados por Manuel Pellegrini para los enfrentamientos ante Rangers, Real Sociedad y Girona. Fekir, Bravo y Sabaly deben regresar a principios de enero, mientras Guido y Bartra reaparecerán un par de meses más tarde dada la gravedad de sus lesiones, que además han supuesto intervención quirúrgica.

Fekir sufrió un golpe y una lesión muscular durante el duelo europeo en Praga, Bravo otra lesión muscular en los isquiotibiales y Youssouf Sabaly padeció un esguince de rodilla del que aún no se ha recuperado.

El senegalés se lesionó muscularmente con su selección a mediados de septiembre y luego, una vez recuperado, sufrió el esguince durante un entrenamiento con el equipo de Pellegrini. El lateral diestro únicamente ha disputado tres partidos con el Betis este curso, todos ellos a principios de campaña.

Cuatro jugadores no están inscritos

Otros cuatro futbolistas no estarán disponibles para recibir al Rangers en el Villamarín al no estar inscritos en la competición europea. Se trata de Chadi Riad, Sokratis, Sergi Altimira y Juan Cruz, quienes no podrán jugar ante los escoceses.

Esta lista de inscripción se puede modificar después de la fase de grupos, concretamente a finales de enero, tras el mercado, y se pueden realizar tres cambios. En el Betis ya hay una sustitución segura, la de Luiz Felipe, que fue inscrito y salió traspasado al Al-Ittihad de Arabia Saudí días más tarde.