Chadi Riad, el talismán del Betis con una sola derrota en trece partidos

El defensor marroquí Chadi Riad, de 20 años, fue una de las figuras principales en el empate del Real Betis frente al Real Madrid en el Benito Villamarín (1-1). El conjunto verdiblanco, que pudo confirmar la remontada en el descuento con un cabezazo de Isco al poste, mostró una imagen ultracompetitiva, realizando un importante esfuerzo físico y dejando a las claras que el Villamarín es un auténtico fortín.

Chadi Riad, acompañado por Germán Pezzella, otorgó solidez, contundencia y solvencia desde la línea defensiva. El central bético no perdió un solo duelo, despejó en cuatro ocasiones, bloqueó dos disparos... y estuvo a punto de darle la victoria a su equipo con un remate de cabeza en la última acción del encuentro. De hecho, Lunin se vio obligado a intervenir y mandar el balón a córner, aunque el colegiado Soto Grado decidió pitar el final del duelo.

Los números definen su relevancia

Riad se ha convertido pieza inamovible para Manuel Pellegrini en la pareja de centrales. Un buen síntoma de ello es el sistema de rotación del Ingeniero, que durante las anteriores temporadas cambiaba constantemente los zagueros y esta campaña se está decantando por el Pezzella - Chadi Riad contundentemente. Es cierto que Bartra está lesionado de gravedad y únicamente dispone de tres centrales, pero Sokratis apenas está contando con oportunidades: "Chadi y Germán están rindiendo a buen nivel y Sokratis trabaja muy fuerte a la espera", comentó el chileno.

Las estadísticas respaldan a Pellegrini y al propio Chadi Riad, pues el marroquí sólo ha conocido la derrota en una ocasión vistiendo la elástica verdiblanca: en su debut frente al FC Barcelona en Montjüic (5-0). En el resto de encuentros, once de liga y dos de Copa del Rey, acumula seis victorias y seis empates en total. Tal es su dimensión y limpieza defensiva que aún no ha visto ninguna cartulina amarilla. Siendo acompañado por un imperial Germán Pezzella, la estadística mejora: la pareja conformada por el argentino y el marroquí todavía no ha perdido ningún partido.

Inscripción en Europa League y situación contractual

El defensor internacional por Marruecos sub-23 no fue inscrito para la UEFA Europa League, por lo que Marc Roca se ha convertido en el acompañante de Pezzella ante la lesión de Marc Bartra y la salida de un Luiz Felipe que sí fue inscrito, al igual que Nabil Fekir. Sokratis, Youssouf Sabaly, Sergi Altimira y Juan Cruz son los otros cuatro jugadores que no constan en la lista europea. Con estos tres últimos, principalmente con Altimira y Cruz, puede haber dudas respecto a la próxima lista -que se envía tras la fase de grupos-, pero con Riad está claro: será inscrito por su buen rendimiento y estará disponible para las rondas eliminatorias.

El nivel del hispanomarroquí no está pasando desapercibido y ya se rumorea la posibilidad de que el FC Barcelona ejerza la opción de recompra que tiene por siete millones, aunque con una duración de dos temporadas para llevarla a cabo. Antes, como avanzó BeSoccer, el Betis debe ejercer la opción de compra que posee de tres millones por el 50% del jugador, un movimiento muy probable y que apalabró medianamente cuando se realizó el fichaje bajo la fórmula de cesión este mismo verano.