A mayor gloria del Real Betis

Breslavia (Polonia)/28 de mayo de 2025, Breslavia, Polonia, el Real Betis Balompié se cita con la historia en la final de la Conference League. Está en juego un título de una competición europea y eso siempre equivale a la gloria para cualquier club que la dispute. Los verdiblancos, comandados por Ángel Haro, Manuel Pellegrini e Isco en sus diferentes áreas de trabajo, no pueden estar más ilusionados con esta cita con el Chelsea y no admiten ninguna posibilidad que no sea levantar la copa en juego en el Tarczynski Arena de Wroclaw, el coqueto recinto que organiza esta final.

No había más que mirar a los ojos a cualquier bético de los que ya estaban este martes en Breslavia para entender la ilusión con la que han viajado a esta ciudad distante en 3.033 kilómetros de Sevilla. Es el deseo febril del primerizo, de quien persigue un sueño que se le ha puesto al alcance de la mano en una cita para la gloria y no es nada extraño que así sea.

Imponer el estilo durante el partido | Aunque el Chelsea tiene un juego más explosivo, el Betis gana en madurez

Eso, si es bien administrado en el aspecto emocional, puede conducir a un nivel de excitación que pueda ayudar a equilibrar las fuerzas con un Chelsea que teóricamente llega con un potencial deportivo superior. Los ingleses acaban de asegurar la plaza para la Liga de Campeones en la última jornada de la Premier League y, hasta ahora, se han paseado por esta Conference siendo los auténticos dominadores de la primera jornada de la Fase Liga hasta las semifinales. Precisamente ahí surge una coincidencia con el Betis, pues ambos perdieron un partido contra el Legia de Varsovia, aunque ninguno tuviera trascendencia. Los béticos habían caído en la Fase Liga y los ingleses lo hicieron en la vuelta de los cuartos de final, en su única derrota hasta el momento.

La previa de la Final del Betis-Chelsea / Departamento de Infografía

La magia de las estrellas béticas | Si Isco y Antony alcanzan el nivel de la segunda vuelta, puede ser clave

Son algunos datos que pueden tener su trascendencia a la hora de situar las cosas en las previas de los diferentes enviados especiales, pero que no deben pasar de eso cuando el balón eche a rodar por orden del bosnio Irfan Peljto, que será el encargado de impartir justicia para ambos. También ya se explicaba en estas mismas páginas las diferencias en la valoración de ambas plantillas en la página especializada de Transfermarkt. El Chelsea cuenta con una tasación de 922 millones de euros por los 173,10 del Betis. Ahora bien, un ejercicio para cualquiera que haya jugado al fútbol: pares o nones, a ver quién elige el primero para un partido, ¿Isco, 6 millones, o Cole Palmer, 130 millones? No se enjuicia futura trayectoria, sí participación en esta final y casi el 90 por ciento, incluidos muchos de los seguidores ingleses, se inclinarían por el malagueño sin dudarlo.

Los datos de los dos finalistas de la Conference League / Departamento de Infografía

Pellegrini tendrá claras sus ideas a la hora de componer su once, aunque para el exterior surgen las dudas en el lateral derecho, el izquierdo y el extremo izquierdo. En la portería, sí parece que jugará Adrián a pesar de haberse recuperado ya Fran Vieites de su lesión.

La debilidad de la zona defensiva | La lesión de Llorente hizo que la parte de atrás se resintiera bastante

Otro factor será el apoyo que surja desde las gradas. Los más de 12.000 béticos que habían sido agraciados con la posibilidad de comprar las entradas para este partido se dejarán las gargantas en Breslavia. Ahí sí parece seguro el triunfo sobre los seguidores del Chelsea. Será cuestión de trasladarlo también al césped a mayor gloria del Real Betis Balompié.