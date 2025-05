Los béticos son más campeones

Breslavia (Polonia)/En todos los análisis previos se le ha otorgado una ventaja al Chelsea sin ni siquiera salir a jugar el partido debido al pedigrí internacional del club inglés respecto al Real Betis Balompié. Los antiguos jugadores de ambos clubes no estarán, sin embargo, sobre el césped del Wroclaw Stadion. Pero hay un dato llamativo que sí tiene que ver con los protagonistas directos de esta última lucha por la Conference League 2024-25. Los béticos tienen a 14 jugadores en su plantilla a disposición de Manuel Pellegrini que se han proclamado en alguna ocasión campeones de diferentes competiciones internacionales, mientras que los blues sólo cuentan con once campeones directos en el roster de futbolistas que maneja Enzo Maresca.

Lógicamente, esto no tendrá ningún valor empírico cuando el bosnio Irfa Peljto dé la orden de que el balón eche a rodar en el estadio de la coqueta localidad polaca que acoge esta final, pero sí sirve para situar las cosas en lo referente a la experiencia de unos y otros en este tipo de citas.

Está claro que el Chelsea, como club, ha estado presente en más finales internacionales. No en vano, luce en su palmarés dos Champions League (2011-12, 2020-21), un Mundial de Clubes (21-22), dos Supercopa de Europa (1998-99, 2021-22), dos Europa League (2012-13, 2018-19) y dos Recopa de Europa (1970-71, 1997-98). El Betis, mientras, aspira en Polonia a coronarse por primera vez como campeón de una competición europea, algo que incrementa muchísimo la ilusión por entrar en la historia entre sus futbolistas.

Pero es que, además, hay integrantes de esa plantilla que tan sabiamente maneja Pellegrini que les pueden enseñar a sus compañeros lo que es ganar un título en cualquier competición internacional. El más campeón de todo, lógicamente, es el gran líder de este Betis, Isco Alarcón, que tiene una auténtica colección de títulos tanto con el Real Madrid como con los escalafones inferiores de la selección española.

5 Champions de Isco. El malagueño es el jugador que más títulos ha sumado en su trayectoria.

El mago del Arroyo de la Miel luce en su palmarés 5 Champions (2013-14, 15-16, 16-17, 17-18, 21-22), 4 Mundiales de Clubes (2015, 2017, 2018, 2019) y 3 Supercopa de Europa (14-15, 16-17, 17-18). A todo ello, además, habría que añadirle el título de campeón de Europa sub 21 con la selección española en 2013. En muchos de ellos, empezando por este último, Isco fue un futbolista muy importante para la conquista de esos títulos.

Isco, pues, por sí solo ya bastaría para meterle un ADN ganador a toda la plantilla, pero el repaso de los integrantes de la misma indica que hay más componentes de ella acostumbrados a ser campeones en las diferentes competiciones internacionales. El siguiente, que tampoco sorprende a nadie, es el catalán Marc Bartra, que tiene en su palmarés de sus tiempos en el Barcelona dos Champions League (2010-11, 14-15), un Mundial de Clubes (2016) y una Supercopa de Europa (2015-16).

Bartra jugó también con Isco en la selección española campeona de Europa sub 21 en 2013. No es extraño, por tanto, que el central catalán, uno de los capitanes béticos, alardee de ese espíritu triunfador y de las enseñanzas al respecto hacia el resto de los integrantes de la plantilla de este Betis: “Ese ADN ganador que siento lo he vivido siempre desde pequeño: el ganar títulos, el ser muy ambicioso... Pero también siempre he tenido los pies en el suelo, porque el fútbol te pone siempre en tu sitio y eso es lo que he intentado transmitir desde el principio a mis compañeros”.

El central Bartra también conquistó dos Ligas de Campeones con el Barcelona

Junto con Isco, Bartra ha sido uno de los adalides del término “engorilados” para referirse al sentimiento global del Betis en este final de la temporada. “Es el partido más importante de la historia del club. Se lo decía a Isco cuando llegamos después de ganarle al Espanyol y había tanta gente. No sólo los que llegaron, sino cómo estaban, las caras que tenían y el sentimiento que transmiten. Le decía que como nos dé por ganar la final se puede montar una muy grande. Esa ilusión es nuestra gasolina y vamos a ir a por todas”.

Bartra e Isco posan con una bufanda bética en el aeropuerto. / Juan Carlos Muñoz

El título de Adrián contra el Chelsea

Otro de los futbolistas veteranos de la plantilla bética es Adrián, que pudo estrenarse como campeón durante su estancia en el Liverpool inglés. Concretamente, el portero bético, uno de los seguidores más acérrimos de la fe balompédica radicada en el sevillano barrio de Heliópolis de la actual plantilla, ya tiene experiencia en quitarle un título continental al Chelsea, pues fue un futbolista trascendental en la Supercopa de Europa disputada el 14 de agosto de 2019.

Ese día el guardameta de Amate acabó siendo trascendental en la tanda desde el punto de penalti. El partido acabó con 2-2 y Adrián, tras una serie de lanzamientos impecables por parte de ambos equipos, acabó parándole el decisivo a Abraham. Fue una explosión para Adrián que justificó el rol que tenía en la plantilla de Jürgen Klopp.

Aquí no hay un David y un Goliath, hay once jugadores y otros once, las finales son finales” — Adrián - Guardameta del Betis

Adrián también ganó el Mundial de Clubes en 2020 con el Liverpool y ahora espera contagiarles toda esa experiencia a sus compañeros: “Si hablamos como club, no hay que esconderlo, el Chelsea tiene muchísima experiencia en Europa y en grandes finales. Si hablamos a nivel personal, tendríamos que valorar los jugadores de uno y otro, el Chelsea tiene una plantilla bastante joven y no sé cuántos de ellos han disputado finales. Muchos de ellos, pero no la gran mayoría. Y dentro de nuestro vestuario hay gente con mucha experiencia, hay gente que hemos jugado competición europea, que hemos ganado títulos y al fin y al cabo intentamos transmitir esa experiencia para mantener la calma y la serenidad dentro del vestuario. Está claro que son momentos de euforia, es historia para el club, pero por supuesto tenemos que estar focalizados en lo bien que jugamos cuando lo hacemos a nuestro mejor nivel. El Crystal Palace tampoco tenía finales de la FA Cup como la del otro día contra el Manchester City y ganó la final… Aquí no hay un David y un Goliath, hay once jugadores y otros once en el campo. ¿Podrá tener el City finales y jugadores internacionales con esa experiencia? Las finales son finales. Los favoritos dejan de serlo cuando acaba el partido y han perdido”.

Antony encabeza un grupo de futbolistas bajando del avión en Breslavia con Adrián entre ellos. / Juan Carlos Muñoz

Giovanni Lo Celso se quedó fuera de la selección argentina en el último Mundial, por lo que no tiene ese entorchado que sí luce su compatriota del Chelsea Enzo Fernández, pero el zurdo del Betis sí ha ganado dos veces la Copa América con Argentina (2020-21, 2023-24) y también tiene una Copa Conmebol-UEFA (21-22).

La Conference de Pablo Fornals

El caso del castellonense Pablo Fornals también es llamativo, pues en su palmarés ya luce el título que peleará el Betis en Breslavia. El centrocampista se proclamó campeón de esta competición con el West Ham United tras imponerse el 7 de junio de 2023 a la Fiorentina en el último minuto con un gol de Bowen. El bético, que entró en el minuto 75, vivió una de sus mayores alegrías como futbolista y colaboró para que su equipo ganara un título después de 58 años, lo que también indica que posee experiencia en estas cuestiones. Fornals también fue campeón de Europa sub 21 con España en 2019.

Otros campeones de Europa con España han sido Marc Roca, que ganó el Europeo sub 21 junto a Fornals en 2019, y el joven Jesús Rodríguez, reciente campeón de Europa sub 19 en el pasado verano de 2024. Marc Roca, además, también cuenta con un Mundial de Clubes con el Bayern Múnich en 2021.

Títulos en las diferentes categorías inferiores con sus selecciones tienen Ricardo Rodríguez (campeón del mundo sub 17 con Suiza), Sabaly (campeón del mundo sub 20 con Francia), Bakambu (campeón de Europa sub 19 con Francia) y Abde (campeón de África sub 23). Para el marroquí la experiencia puede ser importante también: “Hombre, claro que influye. Al final nunca puedes saber nada. No puedes subestimar a ningún equipo porque te puede pintar la cara. Me ha pasado en algunas finales”.

El principal campeón fue Enzo Fernández, titular con Argentina en la final del Mundial

El caso de Antony

Llamativo en ese sentido resulta el caso de Antony, otra de las grandes estrellas actuales de este Betis. A pesar de jugar con la selección más ganadora de toda la historia, Brasil, el extremo zurdo que hace barbaridades por la banda derecha sólo ha podido ser campeón una vez con la canarinha. Fue el 7 de agosto de 2021 cuando conquistaron el oro olímpico en Tokio 2020 al derrotar precisamente en la final a España por 2-1. Antony, que sí ha conquistado diferentes títulos nacionales durante su carrera, fue titular aquel día con su selección.

Los otros dos futbolistas que faltan en este repaso de los 14 componentes de la plantilla verdiblanca que tienen entorchados internacionales serían William Carvalho y Johnny. El portugués también tiene un título grande, pues fue campeón de Europa con su selección en 2016 y a ello habría que añadirle también una Liga de Naciones en 2019. Johnny, mientras, conquistó dos veces la Concacaf Nations League con Estados Unidos (2022-23, 2023-24).

Dentro de los once futbolistas con títulos en el Chelsea los dos más destacados son Cucurella, campeón de España en la última Eurocopa de 2024, y Reece James, el lateral derecho que estaba en la plantilla cuando los blues conquistaron su última Champions League en la campaña 2020-21, a la que le agregaron la Supercopa de Europa 2021-22 y el Mundial de Clubes de 2022. Cole Palmer también ganó la Champions y la Supercopa, pero lo hizo con el Manchester City de Guardiola.

El repaso minucioso de los historiales de los futbolistas tiene estas cosas y, en este caso, demuestra que los béticos son más campeones que los jugadores del Chelsea, 14 por 11, lo que indica que en el tema de la experiencia a la hora de manejar este tipo de situaciones límites la ventaja apriorística pertenece a los verdiblancos.