El Betis se dejó empatar en los últimos minutos un partido contra el Elche que parecía tener más que controlado tras el gol de Aitor Ruibal en la primera mitad.
1/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
2/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
3/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
4/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
5/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
6/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
7/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
8/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
9/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
10/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
11/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
12/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
13/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
14/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
15/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
16/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
17/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
18/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
19/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
20/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
21/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
22/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
23/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
24/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
25/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
26/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
27/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
28/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
29/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
30/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
31/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
32/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
33/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
34/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
35/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
36/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
37/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
38/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
39/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
40/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
41/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
42/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
43/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
44/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
45/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
46/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
47/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
48/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
49/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
50/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
51/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
52/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
53/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
54/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
55/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
56/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
57/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
58/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
59/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
60/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
61/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
62/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
63/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
64/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
65/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
66/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
67/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
68/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
69/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
70/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
71/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
72/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
73/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
74/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
75/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
76/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
77/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
78/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
79/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
80/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
81/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
82/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
83/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
84/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
85/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
86/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
87/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
88/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
89/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
90/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
91/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
92/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
93/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
94/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
95/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
96/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
97/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
98/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
99/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
100/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
101/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
102/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
103/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
104/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
105/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
106/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
AFP 7 | Europa Press
107/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
Pablo Miranzo | Efe
108/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
Pablo Miranzo | Efe
109/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
Pablo Miranzo | Efe
110/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
Pablo Miranzo | Efe
111/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
Pablo Miranzo | Efe
112/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
Pablo Miranzo | Efe
113/113
Las mejores fotos del Elche - Betis
/
Pablo Miranzo | Efe