El mensaje de Borja Iglesias tras su positivo por Covid

Después de que el Betis informase del positivo de Borja Iglesias, el primero que se confirma en la plantilla verdiblanca en esta temporada, el propio delantero ha expuesto un mensaje en las redes sociales, en el que ha explicado las circunstancias del mismo y que se encuentra a la espera de una PCR que confirme el mismo.

"Para poder participar hoy en la grabación de La Resistencia me he hecho dos pruebas de antígenos y han sido positivas. Mañana me haré una prueba PCR para confirmarlo. Ya estoy aislado para recuperarme lo antes posible y estar a punto para la vuelta", ha señalado Borja, en el primero de sus tuits. "Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo que estoy recibiendo. Me encuentro bien y sin síntomas. Con ganas de reventar este 2022 apasionante que nos viene", ha añadido después el delantero.

Además, el gallego ha tenido también un mensaje para el programa de televisión en el que estaba anunciada su presencia. "También quería agradecer al equipo de La Resistencia por el increíble trato y ayuda que me han dado. En cuanto pasemos esto volveremos Héctor Bellerín y yo a haceros una visita acorde a las expectativas", ha finalizado.