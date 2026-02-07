Nueva baja para Pellegrini en el Betis para la delantera

'MARTA' SACUDE ANDALUCÍA
El Real Betis Balompié ha tenido en la mañana de este sábado el último entrenamiento antes de poner rumbo a la capital de España para hacer frente a una nueva jornada de LaLiga EA Sports y ante el mismo rival que lo apeó de la Copa del Rey con una contundente goleada, el Atlético de Madrid. Lo ha hecho bajo una intensa lluvia y con una ausencia inesperada en la zona ofensiva del equipo; Chimy Ávila. El delantero argentino no ha realizado la sesión con el resto de sus compañeros en el césped y se ha quedado en el gimnasio debido a unas molestias. Veremos si Manuel Pellegrini lo incluye en la convocatoria o si por el contrario, se suma a la lista definitiva de lesionados.

Al rosarino se suma su compatriota Giovani Lo Celso, Isco Alarcón, Héctor Bellerín y Cucho Hernández. Este último no ha trabajado tampoco junto a sus compañeros y su baja se alarga más de lo esperado.

Ausencias en la delantera que provocan tirar de cantera

Debido a la ausencia del Chimy Ávila, el Ingeniero ha llamado al entrenamiento a uno de los canteranos que mejor rendimiento en cifras está dando este curso. Rodrigo Marina.

El delantero acumula 11 goles a estas alturas de la temporada entre el Betis Deportivo y la participación junto al Juvenil DH en la UEFA Youth League.

