Nueva baja para Pellegrini en el Betis para la delantera

El Real Betis Balompié ha tenido en la mañana de este sábado el último entrenamiento antes de poner rumbo a la capital de España para hacer frente a una nueva jornada de LaLiga EA Sports y ante el mismo rival que lo apeó de la Copa del Rey con una contundente goleada, el Atlético de Madrid. Lo ha hecho bajo una intensa lluvia y con una ausencia inesperada en la zona ofensiva del equipo; Chimy Ávila. El delantero argentino no ha realizado la sesión con el resto de sus compañeros en el césped y se ha quedado en el gimnasio debido a unas molestias. Veremos si Manuel Pellegrini lo incluye en la convocatoria o si por el contrario, se suma a la lista definitiva de lesionados.

Al rosarino se suma su compatriota Giovani Lo Celso, Isco Alarcón, Héctor Bellerín y Cucho Hernández. Este último no ha trabajado tampoco junto a sus compañeros y su baja se alarga más de lo esperado.

Ausencias en la delantera que provocan tirar de cantera

Debido a la ausencia del Chimy Ávila, el Ingeniero ha llamado al entrenamiento a uno de los canteranos que mejor rendimiento en cifras está dando este curso. Rodrigo Marina.

El delantero acumula 11 goles a estas alturas de la temporada entre el Betis Deportivo y la participación junto al Juvenil DH en la UEFA Youth League.