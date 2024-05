La oferta del Crystal Palace por Chadi Riad que el Betis estudia

Chadi Riad ha sido una de las grandes noticias de esta temporada en el Betis. Sin experiencia en Primera División, el central se asentó de la mano de Pezzella en el equipo titular agarrando la camiseta cuando le llegó la oportunidad por la venta de Luiz Felipe y la lesión de Marc Bartra. Su buena temporada en su estreno en la categoría no ha pasado desapercibida y el Crystal Palace se habría interesado por el futbolista.

Así lo apunta el gurú de los mercados de transferencias en redes sociales Fabrizio Romano, que habña de una oferta formal de 12 millones de euros más otros dos por objetivos. Hay otras fuentes que apuntan a una propuesta de 15 millones de libras, que serían unos 18 millones de euros.

🚨🔵🔴 Crystal Palace are closing in on deal to sign Chadi Riad from Real Betis as new centre back.Understand formal proposal has been sent for €12m plus €2m add-ons, deal being finalised between clubs.Chadi Riad already said yes to #CPFC.Here we go, soon 🦅 pic.twitter.com/Z3p8SP5Cv3