Oficial: Junior Firpo vuelve al Betis

En la primera hora de la tarde de este jueves 17 de julio se ha hecho oficial el fichaje de Junior Firpo por el Real Betis Balompié. El lateral zurdo llega como agente libre después de desvincularse el pasado 30 de junio del Leeds United. Llevaba varios días con su contrato firmado como nuevo futbolista verdiblanco, pero unos problemas relacionados con su ficha federativa y el límite del año fiscal en Inglaterra han provocado que se retrase su llegada hasta la próxima semana. Firma hasta junio de 2028

El hispano-dominicano ha estado como loco durante estos días de espera esperando que se hiciese oficial, para poder viajar e integrarse completamente con los de Manuel Pellegrini, que se encuentran de stage en Portugal. Si nada cambia, el próximo lunes ya estará en Sevilla para comenzar con el trabajo junto al resto de sus compañeros en una nueva fase tras abandonar la entidad Almancil tras el triangular de este sábado, aunque aún resta la manifestación oficial por parte del combinado de Heliópolis respecto a su incorporación.

La salida de Perraud, toma forma

Con este fichaje, sobra un lateral izquierdo, y el que parece que está más cerca de salir es Romain Perraud. Tal y como ha venido contando en exclusiva este diario, el galo tiene intereses firmes de Alemania, Francia, Inglaterra e Italia. Equipos que han apretado mucho han sido el Unión Berlín, Toulouse, Wolfsburgo, Hoffenheim y Mainz 05, aunque en las últimas semanas se sigue evaluando de la mejor forma posible la situación ante la posible aparición con fuerza de más agentes.

Volver al Betis para ganar un título

En una entrevista con los compañeros de DAZN allá por el año 2021, Junior hablaba alto y claro sobre el deseo que lleva teniendo varios años: "¿Si me gustaría volver algún día? Sí, sí, sí. Es algo que tengo. Es algo que tengo en la mente. Y no mayor. Quiero volver en un momento y en unas plenitudes que me permitan luchar. Para mí, ganar un título con el Betis sería lo máximo. La verdad es que yo no engaño a la gente. Yo no tengo fotos de pequeño con el Betis. A mí de pequeño no me gustaba ni el fútbol. Mi padre me apuntó para que hiciera amigos. Los cuatro o cinco años que pasé allí, es como si se hubieran metido en mi corazón. La manera en la que me trataron, también cuando volví con el Barça... A día de hoy, para mí, ganar un título con el Betis sería lo máximo".