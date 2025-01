SEVILLA/Una de las mayores ilusiones del beticismo a día de hoy es Jesús Rodríguez. Un chico sencillo de Alcalá de Guadaíra que a base de trabajo y sacrificio (ese que le permitió entrar en la cantera del Real Betis tras varios intentos) ha logrado cumplir uno de sus sueños: debutar en el Benito Villamarín delante de 50.000 personas y además anotando un gol. Precisamente sobre este gol, las comparaciones con Joaquín, la presión que se puede sentir vistiendo la verdiblanca y los sueños que le restan por cumplir como bético, ha hablado en una entrevista con los compañeros de El Desmarque en la que ha repasado todos y cada uno de los temas de interés en este momento de explosión mediática que está viviendo.

Una explosión de halagos de la que precisamente quiere abstraerse: "Respecto a lo que dicen, intento apartarme un poco. También gracias a mi familia y a la coach que tengo. Mis padres me ayudan mucho en eso. Intentan quitarme todo lo mediático. Pienso ahora mismo que no tengo presión ninguna. Voy jugando como soy yo, como siempre me han dicho que juegue como juego en el filial y a seguir".

Jesús Rodríguez celebra su gol con el Betis / Juan Carlos Muñoz

Las comparaciones con Joaquín

Por sus características y también por la voluntad de Manuel Pellegrini de querer enseñarle a jugar en banda izquierda, no han tardado en llegar esas comparaciones con la leyenda del Puerto de Santa María: "Yo ahora mismo estoy empezando. Es un orgullo que te comparen con Joaquín, que es una leyenda aquí en el club y en el fútbol español y mundial. Yo lo llevo con tranquilidad. Intento no echar mucha cuenta de eso. Intento centrarme en mí mismo, en trabajar día a día y mejorar cada día por si en un futuro llegar a ser como él".

"Hablo con él. Siempre me ha ayudado mucho, pero así de tú a tú, de consejos y eso no, porque cada jugador es distinto. El que sí que te comparen con él es una cosa, pero después cada jugador es diferente.", reconoce. Eso sí, para él, Neymar es el mayor referente: "Siempre estaba Messi, porque marcaba la diferencia en todos los aspectos, pero a mí me encantaba mucho Neymar, porque es de ese tipo sinvergüenza, que encaraba, que le daba igual todo. Para mí siempre ha sido un referente. Me he puesto un montón de vídeos de él para intentar hacer cosas como él hace, pero hay muchas que son muy difíciles. Siempre me ha gustado Neymar".

Jesús Rodríguez. / RFEF

Los sueños que le restan de verdiblanco

Cuando emergen figuras como la de Jesús, y más en un equipo tan necesitado económicamente, siempre aparece en la gente el miedo a perder a sus canteranos por el dinero que se mueve en el mundo del fútbol. En este, todo puede pasar, pero de momento el chico lo tiene claro: "Ahora mismo me veo que estoy bien el club, tengo contrato hasta 2029 y yo por mí que sean muchos más. Estoy contento aquí en el Betis, voy trabajando día a día y lo que tenga que pasar que pase. Mientras esté aquí lo daré todo por el equipo".

"El sueño que tiene cualquier jugador de la cantera es ganar algún título con el Betis, ya sea Copa del Rey, ya sea competición europea. Ganar un título con el Betis, para mí eso es un sueño. Muy pocos clubes tienen la suerte de tener aficionados que vayas donde vayas ellos van a estar ahí apoyándote. En cualquier situación en la que van a estar apoyándote y eso la verdad es que nosotros lo agradecemos mucho. Es una suerte para nosotros.", confesaba.