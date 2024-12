Pellegrini: "Al equipo le doy un aprobado sin estar contento con el juego en Europa"

El Pellegrini más pragmático volvió a resonar en la rueda de prensa del Stadionul Zimbru, en la que destacó el calor clasificatorio que supone el triunfo ante el Petrocub para seguir “vigente” en Europa con una ristra de bajas que afecta, iremediablemente, al juego del equipo.

“Lo más importante era sacar los tres puntos. Tuvo el equipo la madurez para no dejarse sorprender a la contra y mantuvimos la portería a cero tras varios encuentros encajando”, indicó el técnico chileno, que destacó la mejora en el segundo tiempo con “más volumen ofensivo”. “Al final, inconscientemente uno se mete atrás, pero supimos defender bien. Tuvimos claras ocasiones para haber cerrado el encuentro y al no hacerlo había más tensión al final, pero a pesar de que sus últimos 10 minutos metieron más balones al área no tuvieron ocasiones claras de marcar. Estuvimos atentos para mantener ese resultado”, explicó.

Es por ello que el chileno insistió en que “todavía queda un paso que dar, pero la clasificación está cerca”. “A ver en qué puesto quedamos. Lo ideal es acabar entre el noveno y decimosexto para tener la vuelta del play off en casa, porque para estar entre los ocho primeros no creo que nos dé ya”, apuntó el preparador heliopolitano, que insistió en que “con siete u ocho jugadores menos y jugar los jueves pasa factura, por eso rotamos para que todos los jugadores se sientan importantes”.

“Falta un partido y todavía hay que lograr la clasificación. Para la prensa poco menos que éramos campeones antes de empezar, pero estar con tantos futbolista menos lo hace todo más difícil. Estar vigente en todas las competiciones en diciembre es un mérito. Estoy disconforme con los resultados y el juego en Europa, pero no es tan fácil cuando después tienes que jugar con tantas bajas los domingos en una liga tan competitiva como la española”, apuntó Pellegrini, que da a su equipo “un aprobado sin estar contento con el juego desarrollado en Europa”.

Pese a lo corto del marcador, no vio peligrar el técnico el resultado: “Salimos a presionar y casi todo el partido jugamos en campo contrario. No tuvimos creación, porque precisamente nos faltan jugadores de creación”, señaló el Ingeniero, que justificó: “No es que los jugadores técnicos no quieran jugar mejor, es que cuesta sin tantos medios lesionados. A todos nos gustaría pasar por encima de todos los rivales siendo muy superiores, pero hay que hacer cambios porque la liga sigue siendo lo más importante”, afirmó el entrenador heliopolitano, que indicó que “Jesús Rodríguez recibió un golpe ene l ojo, que se le hincho” y ello motivó el cambio y que para el Villareal el jueves no espera recuperar a nadie más: “Johnny tendrá algo más de ritmo, como Isco, y recuperaremos a Lo Celso. Del resto no creo que estén nade para el domingo”, avanzó.