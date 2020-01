Un poder por irrumpir

Uno de los factores que dan a entender que el Betis cuenta con mucho margen de mejora en esta segunda mitad de curso es que su delantero centro de más nivel –lo es al menos a priori–, Borja Iglesias, aún no ha entrado del todo en escena. El delantero gallego, segundo fichaje más caro de la historia verdiblanca a una corta distancia del esfuerzo realizado por Denilson en 1998, suma sólo dos goles en lo que va de primera vuelta, una cifra raquítica si se tienen en cuenta números anteriores.

Después de ser de la partida en la primera jornada de Liga ante el Valladolid, Borja Iglesias ha caído relegado a un rol que dista bastante del que se le imaginaba tras un verano en el que el Betis persiguió su firma sin descanso. Ya en esa primera aparición, un esguince de tobillo dejó su lugar en propiedad de Loren. El entonces discutidísimo marbellí lo terminó eclipsando con goles. E incluso más tarde, cuando el compostelano ha estado en plenitud física, Rubi ha preferido dar continuidad a su compañero. Por unas razones u otras, El Panda no ha enseñado todavía sus armas.

Bien es cierto que no está jugando tanto como querría, pues hasta el momento sólo ha sido titular en ocho de los 18 encuentros que han disputado los verdiblancos en la Liga, pero en aquellas contiendas en las que ha podido entrar en calor tampoco ha ofrecido un rendimiento a la altura de lo esperado. Iglesias, que suma sólo dos goles, está rematando 1,62 veces por cada 90 minutos de juego. Una cifra muy inferior a la registrada la campaña pasada, cuando promediaba 2,63 remates en 90 minutos.

No es sólo una cuestión de pegada, por tanto, sino algo que va más allá. El ariete gallego no está consiguiendo ser influyente en el frente del ataque verdiblanco. Tiene categoría y punch para hacer olvidar esta oscura primera vuelta, pues así lo ha demostrado tanto en Zaragoza como en Cornellá, pero los béticos necesitan que irrumpa ya. No sólo porque su poder en el área haría al equipo ganar más partidos, sino porque, si no, su coste va a empezar a hacer sombra.