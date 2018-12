Setién, más rotaciones para recibir al Rayo

El Betis, después de sellar el pase a octavos de final de la Copa del Rey, siguió ayer con la preparación del partido de mañana ante el Rayo Vallecano en la vuelta de la Liga. Una cita para la que Quique Setién podría tener el once perfilado, en función de los futbolistas que jugaron el pasado jueves, los que rotaron por completo y los que sólo disputaron una parte del partido y unos minutos.

De este modo, en la portería estaría Pau López, con la defensa habitual formada por Mandi, Bartra y Sidnei (estos dos últimos no jugaron ante el Racing), Francis y Júnior ocuparían los carriles, William Carvalho sería el pivote, con Lo Celso y posiblemente Canales, a expensas de ver cómo evoluciona del golpe sufrido ante los cántabros, por delante y arriba actuarían Joaquín y Loren. En el caso de que no llegue a tiempo el ex jugador de la Real Sociedad, Setién tendría futbolistas suficientes y de calidad para contar con ellos y realizar, incluso, alguna variación táctica.

Todo, con el objetivo de vencer a un Rayo que sólo ha perdido tres de los once partidos que ha jugado en Primera División en el Benito Villamarín, donde ha ganado cuatro veces y empatado otras tantas, y ha puntuado en sus cinco últimas comparecencias en la máxima categoría.

La última derrota rayista en el estadio verdiblanco, en Primera División, data de la temporada 2000-01, cuando el equipo de Juande Ramos venció por 2-0 gracias a los goles de Joao Tomás y Amato. Este triunfo bético sólo tiene dos precedentes, ambos el siglo pasado: 1-0 en la campaña 77-78, gracias a un gol de Hugo Cabezas, y 3-0 en la temporada 96-97, con tantos de Finidi, Pier y Alfonso.

Los dos últimos encuentros en Primera disputados en Sevilla entre verdiblancos y franjirrojos finalizaron con empate a dos, en las temporadas 13-14 y 15-16, mientras que la última victoria vallecana data de la temporada 12-13 (1-2), cuando los goles de Piti y Leo Baptistao superaron el tanto de Jorge Molina.

En el cómputo global de encuentros entre ambos equipos en territorio verdiblanco, sin embargo, el Betis invierte la tendencia, ya que ha ganado nueve de los diecinueve partidos oficiales (incluido uno de Copa del Rey), frente a las cuatro victorias del Rayo y los seis empates habidos. Mañana, ambos conjuntos se medirán con objetivos muy diferentes en la clasificación, ya que los heliopolitanos buscan un triunfo para seguir escalando hacia puestos europeos y los vallecanos, para empezar a despegar de la zona de descenso.