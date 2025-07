Así está la posible salida del Chimy Ávila de Betis este verano; timing lento pero abierto

SEVILLA/Este martes 8 de julio comienza la pretemporada del conjunto verdiblanco y ahí estará el Chimy Ávila. Un futbolista con un rendimiento irregular hasta el momento en el Betis que lleva más de una semana trabajando en solitario en la ciudad deportiva Luis del Sol con el objetivo de dar un golpe encima de la mesa y tratar de tener más protagonismo. Estará en la convocatoria para viajar al primer stage en Portugal y lo normal es que su situación no se resuelva pronto en el mercado, al contrario. En Heliópolis saben que es uno de los que tienen más papeletas de abandonar el barco en la zona ofensiva, pero tienen que darse una serie de condicionantes y uno de ellos es que el futbolista vaya viendo con el paso de los días que su rol no va a cambiar y que incluso con la aparición de Pablo García podría descender.

Tal y como ha podido conocer Diario de Sevilla, la postura del delantero es la siguiente: tiene contrato en vigor con el Betis y su objetivo prioritario es utilizar la pretemporada para volver a ganarse un puesto en el equipo. Está feliz en Sevilla y en el club de La Palmera. Pero igualmente no se cierra la puerta a ninguna salida. Saben en su entorno que el mercado es largo y ya han llegado algunos tanteos de varios clubes pero que no han pasado a mayores. Si llega una oferta con el paso de las semanas que satisfaga las pretensiones del futbolista y del conjunto heliopolitano, se atenderá y se buscará esa solución común y entonces sí terminará la etapa del argentino en el club.

Chimy Ávila sustituye a Antony. / Antonio Pizarro

Un futbolista que ha caído de pie en el Betis

"Es muy larga la nota con la Virgen, en algún momento lo contaremos, pero puedo decir que en mi vida y en la de mi familia La Macarena y el Cristo de los Gitanos son muy importantes. Es nuestro santo de cabecera como digo siempre con mi mujer. Yo suelo ir siempre, yo tengo mi agua bendita en todos los partidos de esa, así que cuando puedo suelo ir. Uff, el Betis para mí es una palabra muy fuerte, muy fuerte, tanto en mi vida actual como en la de mi familia", comentaba en una entrevista con El Correo de Andalucía, dejando claro que su adaptación a la ciudad y al equipo no ha podido ser mejor.

Aunque en cuanto a palabras del propio futbolista, él mismo se encargó de dejar claro que está feliz en el Betis pero que tiene una espina clavada: "Soy una persona que va día a día, hoy yo no puedo meterme en un compromiso o meter en compromiso a alguien por decir “mañana quiero volver a Argentina” porque uno no sabe cómo es el destino a cada uno. Si me preguntás si en algún momento me hace ilusión volver a la Argentina, sí, claro que me hace ilusión porque es mi país, está el equipo de toda la vida y uno como trabajador de este deporte siempre quiere volver a la primera obra que salió, ¿no? Y la verdad que ojalá que en algún momento de mi carrera pueda hacer una vueltita para Argentina".

En otra ocasión comentó: "Está muy dividido todo, soy hincha de Central, toda mi familia, hice mis inferiores en Boca Juniors y San Lorenzo es un equipo que va a estar siempre presente en mí porque me dio la oportunidad de vivir de este deporte y me hizo conocer la verdadera adrenalina. No puedo decir, el destino solamente lo sabrá, ahora estoy en el Betis y estoy feliz".