Un Spider-man vestido del Betis recibe a Rodrigo Riquelme en el aeropuerto

SEVILLA/A eso de las 09:00 horas, el canterano del Atlético de Madrid aterrizaba en la capital de Andalucía para convertirse de forma definitiva en futbolista del Real Betis Balompié. Lo hacía con una amplia sonrisa mientras atravesaba la puerta de salida del aeropuerto mientras que todos los medios de comunicación captaban el primer fichaje del conjunto verdiblanco de este verano que genera esta ya habitual cita mercado tras mercado al bajar del avión (ya que Natan y Álvaro Valles no lo han hecho así). La idea del conjunto verdiblanco es que de forma casi inmediata, Rodrigo Riquelme se instale brevemente y posteriormente ponga rumbo a tierras portuguesas, donde los de Manuel Pellegrini tienen este fin de semana su primer compromiso amistoso.

Este sábado, su posible debut en un triangular a las 21:00 horas del próximo 19 de julio en el estadio de São Luís de Faro (Portugal), con dos partidos de 45 minutos ante el Uniao Leiria y el SC Farense, ambos conjuntos de la segunda división lusa. Con este compromiso cerrará su concentración de 10 días en la localidad portuguesa de Almancil. Ahí estarán también algunos compañeros que se incorporan este lunes como Isco, Lo Celso, Cucho Hernández o Ricardo Rodríguez. Bakambu, por ejemplo, se incorporó dos días después de que la expedición llegase a Almancil.

Rodrigo Riquelme en el aeropuerto de Sevilla / Juan Carlos Muñoz

Las primeras palabras de Riquelme

No ha sido presentado todavía de forma oficial, pero sí que en los perfiles de redes sociales del club verdiblanco se emitió un pequeño video con las primeras palabras de Rodrigo Riquelme como bético: "Tengo mucha ilusión. El Betis ha apostado por mí. Desde el principio me ha querido, me ha transmitido ese sentimiento de querer que vaya allí. Lo han hecho tanto el cuerpo técnico como toda la dirección y eso para un futbolista es clave, más allá de todo lo que sabemos que representa el Betis en el mundo del fútbol: un fútbol alegre, dinámico, con un entrenador de talla mundial. Es difícil decir que no a todo eso".

Rodrigo Riquelme junto al jefe de prensa del Real Betis / Juan Carlos Muñoz

"Me marco como objetivo poder estar a la altura de lo que el aficionado del Betis pide. Y, por supuesto, las metas que me marco principalmente son las de estar en cada partido y en cada entrenamiento dando siempre el cien por cien para poder devolver la confianza que se ha depositado en mí. Estoy deseando empezar", añadió.

La operación a nivel económico se salda de forma bastante positiva para el conjunto verdiblanco. El traspaso inicialmente será por el 100% de los derechos del jugador, con el objetivo de que el Atlético de Madrid tenga un plus en sus cuentas de esta temporada. La próxima ventana veraniega, los colchoneros comprarán el 50% del pase del futbolista, con el aspecto positivo que eso supondrá la próxima vez que se presenten las cuentas del combinado de Heliópolis. Finalmente, el coste para el Betis será aproximadamente de unos 6,5 millones de euros por un futbolista muy prometedor a pesar de llevar ya varios años en la élite.