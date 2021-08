Otros dos puntos a la basura

Como en la apertura en Mallorca, el Betis volvió a incurrir en ese error inadmisible que lo lleva a remar corriente arriba para dejarse otros dos puntos. Dos puntos que se daban como factibles, como los de Mallorca, y que se han ido a esas cunetas de la Liga de la que ya no vuelven. Ante un Cádiz cauteloso que, sin embargo, contragolpeó con peligro, el Betis hizo de martillo, pero el yunque resultó nada maleable y otra vez será.

Apenas ha roto a sudar la tropa cundo surge ese error que parece que en el Betis nunca falta a lista. Si no es por desaplicación sí llega en forma de distracción o de la lentitud de Víctor Ruiz que se deja ganar la acción por Lozano para que Rui Silva haga penalti y Negredo el resto tras corrección del VAR. Otra vez a remar corriente arriba por culpa de sus veleidades defensivas, pero el Betis no se viene abajo y va a establecer tablas no demasiado tarde para que Heliópolis vibre.

Hasta el descanso y aunque hay empate a postes, la superioridad bética es manifiesta, la diferencia en los tiempos de posesión descomunal y Fekir, en comandita con Rodri, hace que la zaga cadista lo pase mal. Pero el Cádiz no es sólo eso, sino que sale a la contra con velocidad. Yal descanso se llega con la creencia de que el partido no va a escapársele a un Betis que sólo ha mostrado lunares en campo propio, pero una cosa es la sensación y otra la realidad.

Tras el descanso se repite parte de la película, pero con más trabajo para Ledesma y es una lástima que el recital de desbordes de Fekir no tenga premio. Pellegrini apela a los cambios y empieza por quitarse de encima a Montoya, un futbolista que nadie comprende su repesca. El partido discurre en campo cadista, pero no puede decirse que la noche sea plácida para Rui Silva. Y el tiempo fue consumiéndose , todo acabó con el Cádiz en el área bética y dos puntos más a la basura.