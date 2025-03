El Real es el Betis de don Isco Alarcón (2-1)

Sevilla/Espectacular triunfo del Real Betis Balompié sobre el Real Madrid en una nueva exhibición de Isco y del resto de los soldados que tiene a su disposición Manuel Pellegrini para haber revertido una situación comprometida, una vez más. Los verdiblancos se hicieron acreedores al título de Real con una auténtica disertación de control y de buen fútbol para llegar a dominar por completo el juego ante la constelación de estrellas madridistas.

El mérito iba a ser superlativo. No en vano, el Betis, el Real Betis Balompié, acabaría viviendo una comunión festiva con todos los suyos mientras éstos cantaban a capela el himno después del aguacero que habían tenido que padecer. Pero daba igual, la situación se acercaba al éxtasis después de haber sumado tres puntos de una trascendencia tremenda y, sobre todo, al haberlos adicionado a través de un fútbol de muchísimo nivel.

“¿Cansado? No, muerto”, comentaba Isco en el inicio de su análisis de esta excepcional remontada de los suyos. No era para menos, la gran estrella de este equipo se había vaciado sobre el césped para que todos sus compañeros entendieran que, si el mejor se esfuerza de esa manera, cómo no iban a hacerlo ellos también. Mensaje asumido.

Isco transforma el penalti que le dio el triunfo final al Betis contra el Real Madrid. / Antonio Pizarro

A partir de ahí, de dejarse hasta el último aliento, las cosas se iban a igualar entre unos futbolistas con una soldada galáctica y otros, los del Betis, claro, que son capaces de jugar al fútbol también a un nivel altísimo si están con la barrita del rendimiento hacia arriba. Por eso, este mismo equipo que parecía despeñarse sólo hace tres semanas disparaba esta vez un estado onírico para todos los suyos, que se frotaban los ojos para cerciorarse de que la felicidad era real tras semejante remontada.

Un equipo en crecimiento

El Betis iba a demostrar, una vez más, en la primera mitad que es un equipo en crecimiento. No es nada fácil reponerse al primer gol del Real Madrid, en el minuto 10, y conseguido a través de un buen fútbol, no en una acción casual. Porque así fue el tanto de los visitantes, del actual campeón de la Liga y de la Liga de Campeones. Una excelente combinación a partir de un pase profundo de Mbappé, que había recepcionado un balón interior de Tchouaméni, hacia el costado izquierdo para que Mendy le dejara el remate en bandeja a Brahim.

La situación se complicaba, particularmente porque los madridistas estaban a gusto sobre el césped y, pese a sus ausencias en el centro del campo, tocaban la pelota con precisión y velocidad. Pero la escuadra de Pellegrini va a más, a muchísimo más, y eso se comprobó en la manera de pelear por volver a levantar el puño arriba para que el pulso se equilibrara.

Después de un arranque complicado por el gol de Brahim y el buen juego madridista, todo el Betis comenzó a gravitar en torno a Isco y fue creciendo hasta el triunfo

Los verdiblancos comenzaron a trabajar a fondo y, lógicamente, a gravitar una y otra vez sobre un Isco omnipresente a la hora de tocar la pelota hacia un lado y hacia otro. De esa manera, fue equilibrando la posesión y desde ahí también todo el litigio. Altimira se convertía en uno de los principales socios del malagueño y el Betis comenzó a tener la pelota mucho más cerca de Courtois y, lógicamente, más lejos de Adán.

Trabajo para revertir la situación

El primer aviso fue un disparo lejano de Ricardo Rodríguez que se fue demasiado arriba (22’) y después sería Bartra el que remataría un balón que se había quedado suelto después de una falta botada por Isco (26’). Y esas acciones con el balón parado iban a ser decisivas para que los verdiblancos igualaran, primero, e incluso pudieran irse al descanso con ventaja de no haber surgido una mano prodigiosa de Courtois sobre la bocina.

Pero es mejor ir por partes para poder saborearlas incluso. Un córner botado por Isco desde la esquina izquierda del ataque bético, algunos bloqueos para darle un tremendo valor a la estrategia y un remate en solitario y perfecto de Johnny en el corazón del área pequeña. El testarazo del estadounidense de nacimiento tuvo tal fuerza que le hundió las manos a Courtois, algo que, como se vería posteriormente en el minuto 47 de este primer acto, no es nada fácil.

El balón parado iba a ser trascendental, Johnny empató en un córner lanzado por Isco y cabeceado en solitario, pero pudo hacer incluso el 2-1 justo antes del descanso

El Betis había sabido equilibrar las cosas gracias a su personalidad, la que siempre mana del extraordinario Isco, y el Madrid ya no se sentía tan seguro como antes. Cualquier cosa podía pasar, pues, y todos los béticos se iban a ir al descanso en medio de un fortísimo aguacero rumiando el paradón que le acababa de hacer Courtois a otro cabezazo de Johnny.

No tardarían en disfrutar de la remontada y, lógicamente, también padecer la incertidumbre de aguantar a todo un Real Madrid con posterioridad. El Betis partió con valentía tras el intermedio, nada de dar un paso atrás y sí el deseo de ser el protagonista principalísimo de este segundo acto.

Opción incluso para el 3-1

Ya había avisado Johnny con un empalme en un pase del Cucho Hernández que era salvado por Alaba (47’) y después Bartra y Adrián defenderían con ardor la salida a la contra de los visitantes. El ritmo se disparó hasta que el joven Jesús Rodríguez fue arrollado por Rüdiger en el área madridista. Sucedió después de una falta directa que intentó Isco (49’) y que se fue a córner tras desviarla la barrera en última instancia. Lógicamente, el pase profundo fue de nuevo de Isco y la joven joya de la cantera se puso por delante del central alemán para que no existiera la menor duda del máximo castigo.

El Betis ya estaba en modo equipo poderoso, con Isco alentando a los suyos en cada córner que iba a lanzar y todo el beticismo entregado a la causa de forma cercana a la locura. Ese estado se disparó cuando el gran Isco superaba a Courtois en el penalti y se iba a estamparle un beso a su esposa, Sara Sálamo. 2-1 y ya era cuestión de aguantar el resultado, casi nada.

El Betis incluso pudo marcar el 3-1 a través del Cucho Hernández (67’) después de un pase de Antony, otro que tal baila. Le pudieron pitar otro penalti a favor en un derribo de Tchouaméni a Ricardo Rodríguez, aunque Hernández Hernández debió pensar que ya eran demasiado dos penaltis en contra del Madrid. Dio igual, a pesar del lógico sufrimiento final, sobre todo por la incertidumbre, todo estaba ya dispuesto para que el Betis viviera una Real fiesta. Se lo había merecido el equipo y todos los suyos. Toca disfrutar y hay que hacerlo a fondo.