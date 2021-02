De la revancha a la continuidad

Con todo, en el Betis no se fían de este Getafe. Bordalás ya sabe lo que es salir como ganador del Villamarín –que le pregunten a Quique Setién–, de ahí que en el vestuario bético estén alertas sobre las dificultades que siempre supone medirse al conjunto azulón. Las ganas de revancha serán un aliciente más para este Betis que ha sido capaz de cambiar su dinámica en 2021 y que ahora sí juega convencido de que le puede ganar a cualquiera, incluso a su ogro Bordalás.

Llegan los de Bordalás ahora en un momento muy distinto, quizá en el peor del técnico en el banquillo azulón. Cinco derrotas en los últimos seis encuentros han colocado al Getafe mirando a la zona de descenso e incluso el técnico, otrora vitoreado, aparece en el alambre. Dos expulsiones en los tres últimos partidos, la del pasado domingo ante la Real Sociedad le impedirá sentarse hoy en el banquillo, tampoco han ayudado a fortalecer la imagen de Bordalás, que no encuentra la tecla para recuperar la solidez y la pegada de su equipo.

Quiere Pellegrini que su equipo tenga la continuidad en su juego de las últimas semanas, pero también pretende el técnico sacarse la espinita del partido de la primera vuelta. El Getafe de José Bordalás pasó entonces por encima de los verdiblancos, en lo que sería luego la primera regañina de Pellegrini a su vestuario. No le gustó nada de lo que sucedió sobre el césped, con un Getafe que se marchó con tres goles de ventaja al descanso con apenas cuatro disparos a puerta.

Recupera Pellegrini a Borja Iglesias, su mejor goleador en este nuevo año, y todo apunta a que el gallego será de la partida. Aunque al chileno le gusta mantener lo que funciona, su idea es la de tener enchufado a la mayor parte de los jugadores en esta recta final del campeonato , por lo que incluso es posible que Borja y Sidnei –éste obligado por la baja de Víctor Ruiz– no sean las únicas novedades en el once bético y que jugadores como Tello, Joaquín o Juanmi también puedan contar con minutos.

Borja Iglesias y Diego Lainez regresan a una lista sin Víctor Ruiz

A 23 futbolistas citó Manuel Pellegrini, en una lista que contó con las novedades de los regresos de Borja Iglesias y Diego Lainez y de la que se quedó fuera por lesión Víctor Ruiz. “Tuvo un problema muscular en el último partido, no alcanza para jugar en una semana y no sabemos si estará para el próximo”, indicó el técnico, que también apuntó a los posibles recambios en la zaga, después de que Marc Bartra también continúe como baja: “Guido y Paul están capacitados para jugar en esa posición. Ojalá no haya problemas y podamos mantener a los dos centrales todo el partido”. Sí recupera el técnico a su mejor goleador del momento, Borja Iglesias, que se perdió el encuentro en Villarreal por unas leves molestias. “Se ha entrenado sin problemas”, dijo Pellegrini, que también cuenta de nuevo con Diego Lainez.