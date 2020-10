Pellegrini se pone firme para Mestalla

La derrota en Getafe ha hecho daño en el Betis. Nadie esperaba la imagen ofrecida por el equipo verdiblanco, que recordó a la peor de tiempos recientes, y Manuel Pellegrini así se lo hizo saber a la plantilla. Si ante los medios de comunicación el técnico ya atisbó su enfado por el comportamiento del equipo, ayer el chileno mantuvo una charla con los futbolistas para resaltar esos puntos de su libreta que no se cumplieron ante un rival que exige máxima atención.

El Betis perdió en el Alfonso Pérez las señas de identidad que Pellegrini viene tratando de imponer y que habían aparecido en las tres primeras jornadas. Si el técnico defendió el trabajo del equipo tras la derrota ante el Real Madrid y dio la cara por la plantilla, el rendimiento en Getafe estuvo muy lejos del esperado. Ni defensiva ni ofensivamente el Betis se pareció al conjunto que pretende Pellegrini, que entiende que esa imagen no se puede repetir si se quiere aspirar a estar en la zona alta de la tabla.

"Fue una actuación muy falsa y muy mala. El equipo no tuvo mentalidad, no tuvo juego, no tuvo actitud. Las razones habría que buscarlas; si fue porque no tuvo recuperación, por falta de credibilidad en que podíamos ganar de la manera que estábamos jugando", señaló Pellegrini ante la prensa después de la derrota en Getafe y unos argumentos similares aparecieron ayer en la charla con los futbolistas. La desconexión entre líneas, los espacios que se generaron y que fueron aprovechados por el Getafe para lanzar transiciones y las escasas apariciones de los jugadores ofensivos condenaron al Betis ante un Getafe que sólo repitió su receta clásica de presión y velocidad. Además, el técnico dejó claro que los actuales integrantes del equipo serán los responsables de no repetir esta situación, ya que tampoco aguarda novedades inmediatas de refuerzos.

Clave Pellegrini echó en falta que el equipo mantuviera las señas de identidad de los tres primeros encuentros

En el vestuario también se hizo autocrítica. Nadie quiere comenzar a buscar excusas en la cuarta jornada del campeonato y, además, se tiene claro que el Betis no puede volver a salir a un campo con la baja intensidad con la que compareció en Getafe. "El equipo ha empezado bien la Liga, eso es indudable, y tenemos que hacer que este partido sea el peor de la temporada y mirar hacia delante", indicó Canales tras la derrota y el cántabro se ha convertido en una de las voces más autorizadas del vestuario por su compromiso y actitud. "Las sensaciones del equipo no las podemos cambiar y en Valencia el sábado tenemos que salir a por los tres puntos, ganar y ponernos con nueve de 15", añadió Canales, que anticipó esa conjura que se estableció ayer entre la plantilla.

Y es que el partido ante el Valencia en Mestalla ha adquirido una trascendencia mayor que la de los tres puntos. El Betis quiere dejar atrás cuanto antes el bochorno de Getafe y eso pasa por lavar la imagen en la siguiente cita y obtener un resultado positivo que permita seguir mirando con optimismo al futuro.Sólo han transcurrido cuatro jornadas, pero nadie quiere llegar a la primera pausa por los compromisos de las selecciones nacionales con la amarga sensación que ha quedado con la derrota en Getafe y que se agravaría con otro traspié en Mestalla.

Precedentes El cuadro verdiblanco sólo ha vencido en una de sus 27 últimas visitas al campo del Valencia

Tampoco será fácil para los heliopolitanos la visita a este Valencia que recibió un empujón anímico con su victoria en Anoeta. Pese a los múltiples problemas que viene afrontando Javi Gracia, que está contando con numerosos jóvenes en sus alineaciones, el estadio ché siempre es un encuentro complicado para el Betis. Los verdiblancos sólo han vencido en una de sus 27 últimas visitas al campo del Valencia donde, a lo largo de la historia, han obtenido siete triunfos (10%) en 66 encuentros oficiales. El último éxito bético en Valencia fue en la temporada 16-17, en un partido en el que Rubén Castro y Joaquín dieron una doble ventaja a los sevillanos, empataron Rodrigo y Garay ya en la segunda mitad, pero Rubén Castro completó su doblete para establecer el 2-3 final en el tiempo de prolongación. Para buscar la victoria anterior en el campo del Valencia hay que remontarse a la 85-86, cuando Gabino y Romo pusieron el definitivo 0-2.