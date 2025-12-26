"Rivales siempre, enemigos nunca", la convivencia en Carmona entre Betis y Sevilla

La Peña Cultural Bética de Carmona y la Peña Cultural Sevillista se han unido para organizar la II Jornada de Convivencia entre Aficiones, que se celebrará el próximo 27 de diciembre en el Pabellón Andrés Jiménez de Carmona. Esta iniciativa, que conmemora los aniversarios de ambas peñas, lleva el lema "Rivales siempre, enemigos nunca’’ y tiene como objetivos fomentar la unidad y el respeto entre las dos grandes aficiones del fútbol andaluz.

El evento contará con un partido de fútbol sala entre ex futbolistas del Real Betis Balompié y el Sevilla FC. Las leyendas de ambos clubes se enfrentarán en un partido amistoso que promete ser una verdadera fiesta del deporte. El árbitro encargado de dirigir dicho encuentro será Luis Alberto Gutiérrez.

Uno de los momentos más especiales del día se dará con el saque de honor, que será realizado por Edna Imade, reciente campeona de la UEFA Women’s Nations League, aportando su reconocimiento a la jornada.

Además de la celebración deportiva, el evento tiene un claro componente simbólico. Para acceder al pabellón, los asistentes deberán adquirir una pulsera del evento por 1€, además de aportar 1 kg de alimentos no perecederos que irá destinado a Cáritas Carmona, con el fin de ayudar a las familias más necesitadas de la localidad durante las fiestas navideñas.

El cartel completo de la jornada de convivencia en Carmona. / M. G.

Este encuentro no sólo pretende celebrar la amistad y el espíritu deportivo, sino también promover una causa solidaria en un momento tan especial del año. Las Peñas Cultural Bética y Sevillista de Carmona invitan a todos los aficionados, así como a las familias y carmonenses a sumarse a esta jornada de convivencia, que dejará una huella positiva tanto en el ámbito deportivo como en el social. Este acto demuestra que, más allá de las rivalidades en el campo, siempre hay lugar para la cooperación y el compromiso.