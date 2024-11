Los siete canteranos y once ausencias en el entrenamiento del Betis

SEVILLA/Comienza el Real Betis la semana de la vuelta a la competición con el choque de este fin de semana ante el Valencia CF. Será también la vuelta al ruedo del conjunto ché después de varias semanas lastrados por la desgracia de la DANA en las zonas aledañas, por lo que el choque toma un tinte especial en dedicatoria a todos aquellos que lo han pasado mal. Es además una semana un tanto convulsa en Villamarín, con la lesión de Johnny Cardoso con Estados Unidos en lo que es el enésimo problema físico para el vestuario de Pellegrini esta temporada.

Es por ello que, al margen de Mateo Flores que siempre ha venido trabajando con continuidad a las órdenes del Ingeniero, la vista está puesta hasta nueva orden en los canteranos que suban a trabajar con el primer equipo. Además, Ramón Alarcón lo dejó bastante claro el pasado viernes cuando atendió a los medios de comunicación: los problemas se van a solucionar con chicos del filial.

Rudy Kohon, presente en el entrenamiento inicial de la semana en el Betis / Manu Colchón

Las claves del primer entrenamiento de la semana

Isco Alarcón (a quien, según su voluntad, deberían quedarle unas tres semanas para volver con el grupo) sigue recuperándose de su operación, al igual que William Carvalho, quien parece que avanza positivamente y podría regresar antes de que concluya la presente temporada. Tampoco ha estado

Obviamente también causan baja los internacionales: Abde, Ricardo Rodríguez, Rui Silva, Johnny Cardoso (que a su vuelta no estará disponible) y Lo Celso (quien no jugó en el primer partido con Argentina y se espera que si lo hace en el segundo sean pocos minutos). El resto de protagonistas del primer plantel que no han aparecido sobre eel césped han sido: Bellerín, Diego Llorente (que sigue con su plan especial para recuperar la sobrecarga) y Marc Roca (que está comenzando con su tratamiento de células madre en el tobillo).

Dani Pérez, Jesús Rodríguez y Sergio Arribas entrenando con el primer equipo / Manu Colchón

El Betis Deportivo toma protagonismo

El equipo de Arzu es el líder del Grupo II de Primera RFEF, por lo que sus futbolistas están rindiendo a un nivel tremendo y lo normal sería que ya de por sí llamasen la atención de Pellegrini. Pero claro, con todas las bajas en la medular con Altimira como único efectivo, el interés aumenta aún más. Nobel Mendy no ha estado hoy, pero Mateo Flores y Jesús Rodríguez son los habituales (se incluye a Mendy entre ellos y no a Assane debido a que cuando ha habido que bajar a ayudar al filial, el delantero no lo ha hecho).

Dani Pérez (centrocampista), Rudy Kohon (defensa central), Arribas (defensa central), Lucas Alcázar (lateral zurdo) y Carlos Guirao (centrocampista) son los otros jugadores del equipo de Arzu que han trabajado a las órdenes del chileno. Ante la tal cantidad de bajas del primer equipo, la lógica impera y las oportunidades llegan para los jóvenes. Aunque de aquí a que alguno pueda ir convocado a Mestalla tendrán que pasar varios entrenamientos y seguir presentes cuando ya vuelvan el resto de jugadores del primer equipo.