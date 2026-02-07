Simeone: "Viene un Betis herido, tenemos que estar atentos"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este sábado que el Betis viene "herido y golpeado", tras el triunfo del conjunto rojiblanco por 0-5 el pasado jueves en la Copa del Rey, y expresó que su equipo necesita a la afición "con mucho más impulso y energía" dentro del estadio Metropolitano.

"No creo que sea un punto de inflexión (esa victoria contra el Betis). Fue un partido que se jugó bien y hay que seguir en la misma línea que venimos actuando. Seguramente, en este partido tuvimos muchísima más contundencia y eso facilitó todo lo que fue sucediendo durante el partido. Mantener la misma ilusión y necesitamos a nuestra gente", expuso durante la rueda de prensa después del entrenamiento matutino.

"Necesitamos a nuestra gente dentro del estadio con mucho más impulso y mucha más energía. Y a la gente atrás del arco que esté cerca del equipo, porque los necesitamos y esperemos que puedan estar", hizo un llamamiento el técnico argentino para el compromiso de este domingo.

No sólo por su rotundidad en el marcador, sino por el espléndido juego, el 0-5 del Atlético al Betis ha recibido múltiples elogios. "Está claro que a nivel mental es positivo lo que nos pasó, porque refuerza el juego del equipo y el momento de todo lo que tenemos que atravesar de acá para adelante, pero tenemos que convivir también con esa situación excesiva, que los extremos nunca me gustaron", advirtió el técnico.

"Vamos a competir con un rival que viene herido y necesitamos a nuestra gente, lo vuelvo a repetir", insistió Simeone, que no mira al choque contra el Barcelona de la próxima semana, el jueves que viene en las semifinales de la Copa del Rey, sino únicamente al Betis, el duelo más inmediato, también crucial.

"No tengo nada que opinar de ese partido todavía (ante el conjunto azulgrana). Necesitamos hablar del que nos importa, que es el Betis, y centrarnos en un encuentro que no será igual al del jueves. Será diferente. Va a venir un equipo herido y golpeado por el partido que jugamos en su campo. Tendremos que estar atentos", avisó.

Del pasado sábado al jueves, el Atlético pasó de un triste 0-0 con el Levante a un 0-5 al Betis. "Considero que todos los partidos no son iguales y, evidentemente, las características del partido del Levante no fueron las mismas que el del Betis, por consecuencia de que juegan diferente", recordó.

"A partir de ahí, el gol de pelota parada en un momento en que, los primeros diez minutos, el Betis no estaba mal, con el 0-1 pudieron haber hecho el 1-1 en esa jugada que se resbala Marc, tuvimos esa situación a favor nuestra y después sí fuimos contundentes en todas las transiciones que tuvimos para concretar. Y después del 3-0 siempre es más fácil poder tener mejor juego", analizó.

El Atlético marcó los cinco goles sin Julián Alvarez ni Alexander Sorloth, su delantera tipo en los últimos meses. "No tengo ninguna duda de que no dependemos de Griezmann, Lookman, Sorloth ni Julián, dependemos del juego colectivo del equipo, de la pelota parada y de todo lo que puedan generar en conjunto. Me pone contento que el equipo haya reaccionado de esa manera en las líneas de más atrás, porque está claro que no solo valen los goles de los delanteros", explicó.

Ademola Lookman debutó en ese encuentro, con un gol y la intervención en dos más, desde una posición de partida en la delantera, con la que se movía hacia la izquierda para desbordar por esa banda.

"Intentaremos de a poco ir conociéndonos. Él al equipo y nosotros a sus características, intentando tener en sus características ofensivas ese criterio que tiene para atacar e ir buscando con el equipo el que mejor combine en consecuencia de lo que necesitamos", declaró Simeone, que tiene la baja de Pablo Barrios, de la que señaló cuatro nombres como posibles reemplazos: Obed Vargas, Rodrigo Morenzo, Marcos Llorente y Javi Serrano.