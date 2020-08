Mucho trabajo por delante en el Betis

No es Antonio Cordón una persona que acabe de aterrizar en esto del fútbol. Tampoco Manuel Pellegrini, con una trayectoria a su espalda muy dilatada que hacía extrañar que pudiera dejar en la estacada al Betis por muy millonaria que fuese o haya sido la oferta de China. El tándem ya demostró en el Villarreal que sabe trabajar bien junto y aunque el presidente, Ángel Haro, y el vicepresidente, José Miguel López Catalán, formen parte de la llamada comisión deportiva que gestiona los fichajes en el club (también salidas y renovaciones), no parece que tras el fracaso de la última campaña Cordón vaya a ser un mero voto más en ese órgano de gestión.

Mientras unos dan el OK en lo económico, los otros serán los que determinen por qué jugadores va el Betis en un mercado de verano bastante parado al estar todavía las competiciones continentales en juego hasta casi finales de mes. Hace falta mover el dinero y eso no llegará hasta que los grandes empiecen con los dispendios que cada año inyectan euros en el mercado, que empieza a moverse entre los clubes como si fueran manantiales de un gran río.

Y puede que sea lo que anda esperando el Betis. Bien es cierto que el técnico chileno llegó hace un par de semanas y Cordón fue presentado hace ahora siete días, aunque llevaba ya tiempo negociando con la entidad heliopolitana y uno y otro tienen bastante claro qué y cómo reforzar el equipo. Sólo falta ponerle nombres en cada una de las líneas.

Portería

Llegará un guardameta y otro tendrá que salir. El Betis sondeó al portugués del Granada Rui Silva y en los últimos días surgió el nombre del valenciano Guaita, que acaba su contrato con el Crystal Palace la próxima temporada. Dani Martín puede ser un suplente que no dé mucho ruido, mientras que Joel Robles está en el mercado. Si no sale, sería Dani Martín al que habría que buscarle una cesión que no frenase su progresión.

Defensa

Con la salida de Barragán y Pedraza y el Barcelona tasando a Emerson ya, al menos falta un lateral por banda. Feddal está en el disparadero de salida y Mandi tiene cartel, por lo que lo normal sería contar con dos centrales para renovar una zaga que esta campaña ha sido la segunda que más goles ha encajado en Primera División, evidenciando que hacen falta cambios profundos y defensas más contundentes. Seguramente también alguien con un perfil de líder.

Centro del campo

Joaquín, 39 años; Guardado, 33; y Javi García, que apenas ha contado esta temporada, 33. Renovarse o morir, aunque el portuense ha sido de los más destacados esta pasada campaña. Falta un futbolista que lleve las riendas en la medular, toda vez que William Carvalho no da el paso adelante tras dos cursos en Sevilla y Guido Rodríguez es una incógnita. Alexis lo usó mucho en la reanudación, pero también es cierto que fue una propuesta suya en el mercado invernal cuando dirigía la dirección deportiva.

Canales es la apuesta segura. Nunca falla y encima es de esos futbolistas que no se esconden y que trabaja por él y sus compañeros. De hecho, es uno de los futbolistas que más ha corrido en Primera División esta campaña con un total de 396,8 kilómetros. En las bandas sí busca el Betis un cambio. Tello, tratará de ganarse una confianza perdida y Lainez no explota. Camarasa llega de una cesión en la que tampoco ha destacado y del filial nadie empuja.

Delantera

Fekir tiene mucho fútbol en sus botas y se le debe exigir más, mientras que cara al gol habrá que ver si a Loren le seguirá pesando su condición de canterano mientras que Borja Iglesias firmó un año para olvidar. Como en el resto de líneas, en el Betis se es consciente de la necesidad de reforzar la vanguardia así como la necesidad de un cambio de caras que ilusione a la afición, ya que salir con la misma pareja de delanteros tras los problemas evidenciados esta temporada sería tropezar de nuevo con la misma piedra. El canterano Raúl García de Haro tendrá la oportunidad de mostrarse ante Pellegrini, que ya lo vio en acción en la fase de ascenso a Segunda B, en la pretemporada, mientras que volverá un Sanabria que tampoco en el Genoa ha exhibido una gran capacidad goleadora, aunque ayer marcó dos tantos para sellar la permanencia de su equipo en la Serie A.

Cordón y Pellegrini tienen tarea por delante. El club debe reforzarse en todas las líneas e incluso si se produjera algún traspaso inesperado (Canales, Fekir...) el problema sería doble: reforzar la plantilla y fichar un peso pesado.