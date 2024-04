El traje de gitana más bético de la Feria de Abril: "Me tiraban piropos y me pedían fotos"

El Betis es una forma de vivir para muchos aficionados. Una cuestión de ser, estar y comprender el día a día. No importa que sea Semana Santa, Navidad, verano... o Feria: el Betis siempre les acompaña. Es el caso de Cristina Fernández, una seguidora verdiblanca que en la reciente Feria de Abril lució un traje de gitana repleto de puro beticismo.

Esta hincha bética vistió un traje de gitana inspirado en el club heliopolitano, con los colores verde y blanco como predominantes y la presencia del escudo en varias partes del vestido. Los detalles, obviamente, tampoco podían faltar en una cita tan importante para la ciudad, por lo que sus pendientes se convirtieron en dos escudos del Betis y sus uñas mostraban los mismos colores que el traje.

Muchos béticos pararon a Cristina para hacerse fotos

"Mi madre preguntó de qué color me haría el traje de flamenca, porque ella me lo hace todos los años. Yo le dije que quería el color verde del Betis. Pero quería un color verde y blanco... de verdad, del Betis, no un verde botella ni otro tono", comenta Cristina, que cuenta la intrahistoria: "El traje me lo hizo mi madre, Mariló, que es quien hace todos los trajes de mi familia".

"Me han parado por la Feria, me han hecho fotos, me han pedido fotos con ellos, me han tirado piropos... Ha sido un boom", reconoce esta aficionada verdiblanca, orgullosa de vestir los colores de su equipo por el Real de la Feria, donde ella no quiso dejar a un lado su pasión futbolística: "Desde el año pasado estoy en los voluntarios del club y disfruto como la que más. Muero con el Betis".