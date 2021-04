El último cisma entre Ángel Haro y Rubiales

Las relaciones entre Ángel Haro, presidente del Betis, y Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se encuentran deterioradas desde hace algún tiempo, aunque lo acontecido en la final de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad han enturbiado aún más ese vínculo, según ha informado Radio Sevilla, que ha apuntado que el máximo dirigente tiene previsto no acudir a la final de este sábado en La Cartuja.

Entonces, Haro acudió al palco presidencial del partido como representante del Betis, pero el protocolo de la RFEF lo dejó fuera del saludo al rey Felipe VI antes del inicio del encuentro, ya que el dirigente verdiblanco no forma parte de la Junta Directiva de la RFEF, de la que dimitió en diciembre de 2019. Esta situación no sentó nada bien a Ángel Haro que, pese a que en el descanso sí pudo saludar al monarca dentro de otro acto protocolario con otras personalidades, decidió irse del estadio antes de finalizar el partido. Además, y según esa misma información, el presidente habría descartado acudir a la final de este sábado entre Athletic y Barcelona, salvo que en las próximas horas se produjeran contactos con la RFEF.

"El Betis está bien representado en LaLiga y la Federación. Estamos hablando de que en la asamblea el Betis está bien representado con dos votos. En lo que es el tema nominativo, como Ángel Haro, yo entendía que no quería robarle minutos al Betis, si eso no era en pro y en beneficio del club. Tenía dos opciones, esa o la de quedarme sin ir a la federación y hacer como que todo va igual pero no soy así", explicó el propio presidente tras la Junta General de accionistas de diciembre de 2019, después de que se conociera su dimisión.