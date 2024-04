Una sola derrota del Betis en los últimos ocho partidos contra el Valencia

El Betis de Pellegrini pondrá rumbo este viernes hacia Valencia para visitar Mestalla en la próxima jornada liguera. Se trata de un encuentro de máxima importancia para el conjunto verdiblanco, probablemente uno de los más relevantes hasta final de temporada, pues el equipo che ocupa actualmente la séptima plaza de la clasificación, que da acceso a la UEFA Conference League la próxima temporada.

A dos puntos de distancia de los valencianistas, el Betis necesita empatar o ganar en Mestalla para mantenerse vivo en la pelea por los puestos europeos. El Valencia, precisamente, fue el equipo que evitó el pasado fin de semana una jornada perfecta para los de Pellegrini -que vencieron al Celta-, al ser el único conjunto que logró la victoria mientras Real Sociedad, Villarreal, Getafe, Las Palmas y Osasuna pincharon en sus respectivos compromisos.

Cuatro victorias y tres empates, además de la final copera

Los últimos encuentros entre Valencia y Betis decantan claramente la balanza para los pupilos del Ingeniero, quienes han cosechado cuatro victorias, tres empates y una derrota en los últimos ocho enfrentamientos con los ches. La solitaria derrota sucedió la pasada temporada, cuando el cuadro dirigido entonces por Gennaro Gattuso arrolló al Betis a las puertas del Mundial de Qatar (3-0) justo después del famoso 'derbi sevillano de las expulsiones' en el Villamarín.

También se han producido varias goleadas a favor de los sevillanos, como el 3-0 de este mismo curso, un 0-3 en Mestalla en 2022 o el 4-1 en Heliópolis de ese mismo año. Además, entre estos últimos ocho compromisos, el conjunto verdiblanco venció a los valencianos en la final de la Copa del Rey de La Cartuja, ganando en penaltis después del empate a uno al cabo de los 120'.

El Valencia del 'Pipo' Baraja, no obstante, no es el mismo que en campañas pasadas, pues este año sí ha elevado su nivel competitivo y está luchando por una cotizada plaza europea, completando así un magnífico curso pese a las carencias económicas de la entidad. Los hombres dirigidos por Baraja se han hecho especialmente fuertes en Mestalla -con ocho victorias, cinco empates y dos derrotas-, donde sólo han ganado Real Sociedad y Osasuna, mientras Real Madrid y Barcelona no pasaron del empate y Atlético de Madrid y Athletic cayeron derrotados.