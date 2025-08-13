Vlad Rafaila refuerza la portería del Betis Deportivo

El Real Betis ha anuniado esta tarde la incorporación para el filial del guardameta Vlad Rafaila cedido para la próxima temporada. El rumano competirá el puesto con Germán García y Manu González, que da el salto al filial tras ganar la Copa del Rey de juveniles.

Vlad llega procedente del Farul Constanta, aunque la temporada pasada jugó en Italia, concretamente en el Lecce Primavera, con el que disputó un total de 35 partidos.

El joven portero de 20 años destaca por su envergadura y altura, puesto que mide 1,97 metros. El Betis se guarda una opción de compra por el internacional sub 21 con Rumanía, que se convierte en el quinto fichaje del filial tras las llegadas de Gnangoro Bouare, Moha, Bladi y Borja Alonso.